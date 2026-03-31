उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस समय बॉलीवुड की मशहूर फिल्म शोले का एक पॉपुलर सीन याद आ गया जब,एक नाटकीय घटना के तहत 23 वर्षीय युवक अपनी मौसेरी बहन से शादी करने की मांग करते हुए एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. हालांकि, यह युवक 'शोले' के वीरू (जिसकी बसंती से शादी करने की इच्छा पूरी हो गई थी) जितना भाग्यशाली नहीं रहा और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

आठ साल से करता था प्यार

पुलिस ने बताया कि मामला थाना तिलहर क्षेत्र के गांव कछियानी खेड़ा का है जहां रामपाल कश्यप का 23 वर्षीय बेटा राजू पाल अपनी मौसेरी बहन से शादी की जिद पर अड़ गया. बताया जा रहा है कि वह पिछले करीब आठ साल से युवती से एकतरफा प्यार करता था, लेकिन लड़की के परिवार ने उसके साथ रिश्ता जोड़ने से साफ इनकार कर दिया.

पुलिस ने बताया कि परिवार के इनकार से नाराज होकर युवक राजू पाल गांव में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा. देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जुट गई और माहौल पूरी तरह 'फिल्मी' हो गया.

पुलिस की सूझबूझ से युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाने-बुझाने की कोशिश करती रही. आखिरकार पुलिस की सूझबूझ से युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. पुलिस क्षेत्राधिकारी तिलहर ज्योति यादव ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को युवक मोबाइल टावर की चोटी पर चढ़ गया था और शादी की जिद कर रहा था.

युवक को हिरासत में लिया गया

तिलहर थाना प्रभारी जुगल किशोर ने बताया कि युवक को फिलहाल हिरासत में लेकर निगरानी में रखा गया है. उन्होंने कहा कि उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है ताकि वह मानसिक रूप से सामान्य हो सके और भविष्य में इस तरह का कदम न उठाए.