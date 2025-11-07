हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: पीलीभीत में कैट फाइट! 4 लड़कियों ने बाल पकड़ एक दूसरे को घसीटा, घटना की वीडियो वायरल

Video: पीलीभीत में कैट फाइट! 4 लड़कियों ने बाल पकड़ एक दूसरे को घसीटा, घटना की वीडियो वायरल

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के ड्रमंड कॉलेज में स्टार नाइट कार्यक्रम के दौरान दो छात्राओं के गुटों में झगड़ा हो गया. सिंगर गुलजार के लाइव शो के बीच मारपीट शुरू होते ही अफरातफरी मच गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 11:29 AM (IST)
Pilibhit News: आजकल कॉलेजों और कार्यक्रमों में स्टार नाइट या लाइव शो का चलन काफी बढ़ गया है. इन कार्यक्रमों का मकसद छात्रों को मनोरंजन और यादगार पल देना होता है, लेकिन कई बार ऐसे इवेंट्स में माहौल अचानक बिगड़ जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, जहां एक कॉलेज की स्टार नाइट में मस्ती के बीच हंगामा मच गया.

लाइव शो के बीच हुआ हंगामा 

मामला ड्रमंड कॉलेज, पीलीभीत का है, जहां सिंगर गुलजार का लाइव शो आयोजित किया गया था. कॉलेज कैंपस में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद थीं. संगीत और रोशनी के बीच सब कुछ शानदार चल रहा था, तभी अचानक दो छात्राओं के गुटों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

लाइव शो के बीच हुए इस झगड़े से माहौल पूरी तरह बिगड़ गया. स्टेज के पास बैठे लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे और कुछ दर्शक मोबाइल कैमरे से पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगे. स्थिति कुछ ही मिनटों में अफरातफरी में बदल गई. कॉलेज स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक मामला और बढ़ चुका था. इसी दौरान बाहर खड़े युवकों के दो गुटों में भी झगड़ा शुरू हो गया. कॉलेज गेट के पास धक्का-मुक्की और हाथापाई की स्थिति बन गई.

पुलिस ने दोनों पक्षों को कराया शांत

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया. पुलिस ने भीड़ को हटाकर स्थिति पर काबू पाया और कार्यक्रम को बीच में रोकना पड़ा. बताया जा रहा है कि यह झगड़ा किसी निजी विवाद को लेकर हुआ था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कई यूजर्स ने लिखा कि कॉलेज की स्टार नाइट में पढ़ाई से ज्यादा लड़ाई देखने को मिल रही है, जबकि कुछ ने कहा कि ऐसे इवेंट्स में सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए ताकि छोटे-छोटे विवाद बड़ी घटना में न बदलें.

Published at : 07 Nov 2025 11:29 AM (IST)
UP NEWS Pilibhit News VIRAL VIDEO
