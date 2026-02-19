फतेहपुर: बारात में कुत्ते के पहुंचने से टूटी शादी, दोनों पक्षों में जमकर चली कुर्सियां, 8 घायल

यूपी के फतेहपुर जिले के खागा में कुत्ते की वजह से शादी में हंगामा हो गया. इस पर दूल्हे पक्ष ने दुल्हन से शादी करने से इंकार कर दिया. वहीं थाने पहुंचे दोनों पक्षों ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष प्रयागराज का है जो लड़की लेकर खागा में गुरुवार (19 फरवरी) को पहुंचा था. शादी के दौरान सारी रस्मों को पूरा कर लिया गया. इस बीच लड़की पक्ष ने पालतू कुत्ता लेकर बारात में छोड़ दिया. लड़के पक्ष के लोगों ने कुत्ते को देख विरोध कर बांधने के लिए कहा, तभी दोनों पक्षों में जमकर कुर्सियां चली. मारपीट के दौरान महिलाएं सहित 8 लोग घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.

कुत्ते को लेकर बारात में हुआ हंगामा

शादी के दौरान पहुंची बारात में एक पालतू कुत्ते को लेकर जमकर हंगामा हुआ. लड़की पक्ष के द्वारा कुत्ते को शादी में लाकर खुले में छोड़ देना हंगामे का कारण बन गया. हंगामे के दौरान दोनों पक्ष खागा कोतवाली में पहुंच गए. जहां अपनी-अपनी तहरीर देकर शादी से इंकार करने लगे.

जबकि लड़के पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि बेटे का प्रयागराज की एक लड़की से कई वर्षों से प्रेम प्रसंग था. दोनों ने मंदिर में कोर्ट मैरिज कर ली थी. इसके बाद दोनों परिवार शादी के लिए राजी हुए.

कुत्ते ने बारातियों पर भोंकना शुरू किया

लड़के पक्ष ने बताया कि लड़की पक्ष के लोग पालतू कुत्ते को लेकर प्रयागराज से खागा गेस्ट हाउस पहुंचे. जहां कुत्ते ने बारातियों पर भौंकना और काटना शुरू किया. तभी लड़के पक्ष के लोगों ने कुत्ते को डंडा लेकर बाहर भगा दिया. तभी दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. देखते-देखते दोनों पक्षों में कुर्सियां चलने लगीं.

इस दौरान 8 लोग घायल हो गए. इस घटना के बाद खागा कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर जांच-पड़ताल कर कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि इस मामले में लड़की पक्ष के लोगों ने कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया. उधर खागा कोतवाली पुलिस मामले की जांच-पड़ताल करने में जुट गई है.