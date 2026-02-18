फतेहपुर: थाने में नहीं सुनी गई फरियाद, अपमान से टूटी युवती ने दी जान

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के थरियांव थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां थाने के 3 दिनों से चक्कर काट रही युवती की सुनवाई न होने पर आत्मग्लानि में आकर युवती ने फंदा लगाकर जान दे दी. जिसके बाद जागी थरियांव थाने की पुलिस और आनन-फानन में मुकदमा दर्ज कर परिजनों को कार्यवाही का दिलासा दे रही है.

परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा कर हंगामा कर रहे हैं. मौके पर उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर परिजनों ने बॉडी उठाने से पुलिस को रोक दिया. जिसके बाद थाना प्रभारी कार्यवाही जल्द कार्रवाई का दावा भर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला ?

थरियांव थाने के औराई गांव के रहने वाले बसंत लाल दिवाकर ने बताया 18 वर्षीय पुत्री खुशबू देवी ने मंगलवार शाम घर के अंदर दरवाजे की कुंडी में फांसी लाकर आत्महत्या कर लिया. 15 फरवरी को मृतक के भाई की शादी थी. शादी में दरवाजे के सामने रोड पर बर्तन मांजने को लेकर पड़ोसी दबंग ने विरोध कर मारपीट की. बताया जा रहा है कि गांव के दबंग रमेश और राजा आये और गाली गलौज करने लगे. घर में कोई न होने पर दबंग रमेश ने अपने आधा दर्जन से अधिक साथियों को बुलाकर युवती खुशबू देवी और उसकी भाभी सविता को घर के अंदर घुसकर बेज्जत किया और रोड में घसीटकर मारा पीटा.

पूरे मोहल्ले के सामने बेज्जत किया जिस पर 15 तारीख को ही थाने में लिखित शिकायत दी गयी, लेकिन पुलिस ने डांटकर थाने से भगा दिया. दूसरे दिन भी थाने गए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई. जिससे आहत होकर खुशबू देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

पुलिस पर उठ रहे सवाल

परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस सही समय पर सुनवाई कर दबंगो पर कार्यवाही कर देती तो युवती आत्महत्या न करती. जिस पर परिजनों ने थरियांव पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा हंगामा किया और उच्च अधिकारियों को मौके पर आकर न्याय करने की बात कहते हुवे शव उठाने से इन्कार कर दिया. थारियांव थाना प्रभारी राजेन्द्र सिंह ने बताया मामला संज्ञान में आते ही मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के घर वालों को हिरासत में लेकर पूछतांछ की जा रही हैं.