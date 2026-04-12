हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडFatehpur News: कार ने बाइकों सवारों को कुचला, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, बच्चों समेत 4 घायल

Fatehpur News: कार ने बाइकों सवारों को कुचला, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, बच्चों समेत 4 घायल

Fatehpur News In Hindi: फतेहपुर के बिंदकी क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने 3 बाइकों को टक्कर मार दी. आरोप कार सवार मौके से फरार हो गया. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है.

By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 12 Apr 2026 10:56 PM (IST)
Preferred Sources

फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में रविवार (12 अप्रैल) शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. कोरवा गांव के पास तेज रफ्तार कार सवार ने एक के बाद एक तीन बाइकों को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई. इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मासूम बच्चों सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शाम करीब 7 बजे एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन अचानक बेकाबू होकर सामने से आ रही 3 बाइकों से टकरा गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और चीख-पुकार मच गई. हादसे के बाद आरोपी चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया.

मासूम बच्चे भी हुए घायल

पहली बाइक पर सवार ममता देवी (35), उनकी 8 साल की बेटी पल्लवी, 10 साल का बेटा अर्पित और चालक सुरेंद्र कुमार घायल हो गए. दूसरी बाइक पर सत्यवान सोनी (26) और मनोज सोनी (18) सवार थे, जबकि तीसरी बाइक पर अन्नु सोनकर (40) थे. सभी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.

अस्पताल में 3 को मृत किया गया घोषित 

घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मनोज सोनी, सत्यवान सोनी और अन्नु सोनकर को मृत घोषित कर दिया. वहीं ममता देवी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल फतेहपुर रेफर किया गया है.

इलाके में मचा कोहराम, पुलिस जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है और मृतकों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि आरोप कार चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के खतरों को उजागर करता है.

और पढ़ें
Published at : 12 Apr 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Fatehpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Fatehpur News: कार ने बाइकों सवारों को कुचला, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, बच्चों समेत 4 घायल
फतेहपुर में कार ने बाइकों सवारों को कुचला, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, बच्चों समेत 4 घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भदोही में सड़क चौड़ीकरण पर बवाल, PWD ने मनमानी कर सांसद के निर्देशों की अनदेखी, जनता में आक्रोश
भदोही में सड़क चौड़ीकरण पर बवाल, PWD ने मनमानी कर सांसद के निर्देशों की अनदेखी, जनता में आक्रोश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले VIP की एंट्री, मुकेश शाहनी ने संजय निषाद किया दिया अल्टीमेटम! सियासी हलचल तेज
UP चुनाव से पहले VIP की एंट्री, मुकेश शाहनी ने संजय निषाद किया दिया अल्टीमेटम! सियासी हलचल तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किसी भी हालत में...', देहरादून के 'जय हिंद जय भीम' सम्मेलन में कन्हैया कुमार का सरकार पर हमला
'किसी भी हालत में...', देहरादून के 'जय हिंद जय भीम' सम्मेलन में कन्हैया कुमार का सरकार पर हमला
Advertisement

वीडियोज

US Iran War Ceasefire News: बातचीत फेल, China-America लड़ पड़े! | JD Vance | Islamabad | Israel
Khabar Filmy Hain: आशा भोसले का निधन... सुरों के एक युग का अंत | Bollywood | Asha Bhosle Death
Saas Bahu Aur Saazish: देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ | Weekend Recap
165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar New CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'मैं भविष्यवाणी करता हूं…'
बिहार के अगले CM पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'मैं भविष्यवाणी करता हूं…'
विश्व
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
आईपीएल 2026
दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हुए रोहित शर्मा, देखने वाला है वाइफ रितिका का रिएक्शन
दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हुए रोहित शर्मा, देखने वाला है वाइफ रितिका का रिएक्शन
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan: 'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
विश्व
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
ऑटो
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
एग्रीकल्चर
खेत में उगाएं 'लाल-पीली' शिमला मिर्च और कमाएं मोटा मुनाफा, मार्केट में डिमांड देख किसान हुए गदगद
खेत में उगाएं 'लाल-पीली' शिमला मिर्च और कमाएं मोटा मुनाफा, मार्केट में डिमांड देख किसान हुए गदगद
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget