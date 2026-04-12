Fatehpur News: कार ने बाइकों सवारों को कुचला, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, बच्चों समेत 4 घायल

फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में रविवार (12 अप्रैल) शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. कोरवा गांव के पास तेज रफ्तार कार सवार ने एक के बाद एक तीन बाइकों को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई. इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मासूम बच्चों सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शाम करीब 7 बजे एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन अचानक बेकाबू होकर सामने से आ रही 3 बाइकों से टकरा गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और चीख-पुकार मच गई. हादसे के बाद आरोपी चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया.

मासूम बच्चे भी हुए घायल

पहली बाइक पर सवार ममता देवी (35), उनकी 8 साल की बेटी पल्लवी, 10 साल का बेटा अर्पित और चालक सुरेंद्र कुमार घायल हो गए. दूसरी बाइक पर सत्यवान सोनी (26) और मनोज सोनी (18) सवार थे, जबकि तीसरी बाइक पर अन्नु सोनकर (40) थे. सभी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.

अस्पताल में 3 को मृत किया गया घोषित

घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मनोज सोनी, सत्यवान सोनी और अन्नु सोनकर को मृत घोषित कर दिया. वहीं ममता देवी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल फतेहपुर रेफर किया गया है.

इलाके में मचा कोहराम, पुलिस जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है और मृतकों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि आरोप कार चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के खतरों को उजागर करता है.