फतेहपुर में 15 घर से लेकर गायब हुई महिला, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र में चार बच्चों की मां के लापता होने का मामला सामने आया है. परिजनों ने एक मुस्लिम युवक पर महिला को अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है. महिला के अचानक लापता होने से परिवार के लोग परेशान हैं. उन्होंने उसके साथ किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है.

परिजनों के मुताबिक, महिला के पति की करीब चार साल पहले मौत हो चुकी है. उसके चार बच्चे हैं. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही महिला ने अपनी जमीन करीब 15 लाख रुपये में बेची थी. परिजनों के मुताबिक, महिला अपने जमीन बिक्री के 15 लाख रुपये भी अपने साथ ले गई है. वहीं, महिला के अचानक लापता होने से परिवार वालों की चिंताएं बढ़ गई है. महिला की सुरक्षा को लेकर परिजन बेहद चिंतित हैं.

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मुस्लिम युवक पर महिला को ले जाने का आरोप

वहीं परिवार के लोगों ने मुस्लिम युवक पर महिला को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है. परिजनो ने महिला की सकुशल बरामदगी की मांग पुलिस अधिकारियों से की है. इस मामले में पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है. परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और महिला को जल्द बरामद करने की मांग की है. फिलहाल महिला के लापता होने के पीछे की वास्तविक वजह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

पुलिस ने दर्ज की महिला की मिसिंग रिपोर्ट

फिलहाल इस मामले में खागा कोतवाली में परिजनों की तहरीर पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर महिला और आरोपी युवक की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है. हालांकि, इस मामले पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से बयान सामने नहीं आया है.

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