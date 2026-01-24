यूपी के फतेहपुर जिले के महर्षि स्कूल के पास जयराज मानसिंह हत्याकांड का एसपी ने खुलासा कर अंकित मिश्रा को सलाखों के पीछे भेज दिया. एसपी अनूप सिंह ने बताया कि तीन टीमों को गठित कर हत्याकांड का खुलासा किया गया. आरोपी अंकित मिश्रा के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया.

एसपी ने बताया कि आरोपी अंकित मिश्रा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था जो पिछले 8 साल पूर्व मृतक जयराज मानसिंह के मॉर्निंग-इवनिंग वॉक के दौरान उसके संपर्क में आया था.

109 बीघा जमीन के लालच में की हत्या

हाईप्रोफाइल मर्डर कांड के खुलासे ने सबको चौंका दिया. एसपी ने बताया कि 109 बीघा जमीन की बिक्री को लेकर अंकित लालच में था. लेकिन पैसा नंबर एक (व्हाइट मनी) से लेना था, जिसकी वजह से सौदा नहीं हो पा रहा था. अंकित मिश्रा ने जयराज मानसिंह को रास्ते से हटाकर स्वयं मालिक बनने की फिराक में योजना बनाई.

अंकित मिश्रा ने जयराज सिंह को रोज की तरह घर से ले जाकर जमीन को नापने के बहाने उसके गले में चाकू से पीछे से हमला कर गला काट दिया और जमीन में गिरा दिया. 68 वर्षीय जयराज मानसिंह के जिंदा होने की आशंका में उसने कई बार चाकू से गले में हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया.

पत्नी को फोन कर मांगा नौकर

हत्या के बाद अंकित ने मृतक की पत्नी को फोन कर सूचना दी कि "अकेले नाप नहीं हो पा रही है, गंगादीन नौकर को भेजो." हत्या के बाद जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने घटनास्थल पर नहीं ले जाकर सड़क की तरफ से मृतक जयराज मानसिंह को लगभग 13 बार फोन किया. जब मृतक की पत्नी ने घर से ले जाने का जिक्र किया तो अंकित के ऊपर शंका हुई. मां-बेटी घटनास्थल पहुंच गईं जहां खोजने पर हत्या की गई लाश मिली.

तीन टीमों ने किया खुलासा

एसपी ने कहा कि हत्या का खुलासा कर दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटना को गंभीरता से लेकर जांच की गई और तीन टीमों ने मिलकर मामले को सुलझाया. आरोपी अंकित मिश्रा के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया है. पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. यह मामला जमीन के लालच में दोस्ती को भूलकर की गई एक नृशंस हत्या का उदाहरण है, जिसमें एक 68 वर्षीय बुजुर्ग को बेरहमी से मार डाला गया.