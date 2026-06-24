फतेहपुर में असोथर थाना क्षेत्र के सरकंडी खास गांव में मंगलवार सुबह सहन में लकड़ी गाड़ने को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. बड़े भाई ने परिजनों के साथ मिलकर छोटे भाई पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई, जबकि परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, सरकंडी खास गांव निवासी प्रद्युम्न निषाद (28) पुत्र भगवानदीन उर्फ भागोने का अपने बड़े भाई दशरथ से घर के सामने सहन में लकड़ी गाड़ने को लेकर विवाद हो गया. बताया जाता है कि दशरथ अपनी पत्नी कमला कुमारी के साथ शब्बल और कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी गाड़ रहा था. प्रद्युम्न ने इसका विरोध किया तो दोनों भाइयों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

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छोटे भाई की मौत, पिता का इलाज जारी

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दशरथ, उसकी पत्नी कमला कुमारी, साला लवलेश निवासी रमसगरा थाना किशनपुर तथा छोटे भाई कमलेश ने मिलकर प्रद्युम्न पर हमला कर दिया. हमले में प्रद्युम्न गंभीर रूप से घायल हो गया. बीच-बचाव करने पहुंचे पिता भगवानदीन भी घायल हो गए. परिजन गंभीर रूप से घायल प्रद्युम्न को जिला अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. वहीं घायल पिता का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है.

पति-पत्नी और साले पर केस दर्ज

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी रमाशंकर सरोज ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का है. मृतक के भाई छोट्टन की तहरीर पर आरोपी दशरथ, भाभी कमला कुमारी और साला लवलेश,भाई कमलेश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है.फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमों को लगाया गया है.

शादी कार्यक्रम में शामिल होने आया था प्रद्युम्न

बताया जाता है कि मृतक प्रद्युम्न कानपुर में इडली-डोसा बनाने का काम करता था और बहन माया देवी की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह पूर्व गांव आया था. 21जून को बहन की शादी संपन्न हुई थी. प्रद्युम्न अपने पीछे पत्नी सुमन देवी, तीन वर्षीय पुत्री निहारिका और पांच माह की दिवांशी को छोड़ गया है. घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.पुलिस लगातार गश्त कर हालात पर नजर बनाए हुए है.

मातम में बदलीं शादी की खुशियां

सरकंडी खास गांव में अभी दो दिन पहले ही बहन माया देवी की शादी की खुशियां थीं, लेकिन मंगलवार को हुए खूनी विवाद ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. जिस घर में कुछ दिन पहले मंगल गीत गूंज रहे थे, वहां अब मातम पसरा हुआ है. मृतक की पत्नी और दोनों बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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