हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफतेहपुर की बेटी नेहा गुप्ता ने यूपी PCS में लहराया परचम, डिप्टी जेलर बन परिवार का नाम किया रोशन

फतेहपुर की बेटी नेहा गुप्ता ने यूपी PCS में लहराया परचम, डिप्टी जेलर बन परिवार का नाम किया रोशन

Fatehpur News: टॉपर नेहा गुप्ता ने बताया कि वह फतेहपुर जिले के CPS और महर्षि विद्या मंदिर से पढ़ाई कर दिल्ली में जॉब के साथ-साथ तैयारी कर रही थी. PCS परीक्षा में 28 वीं रैंक मिली.

By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 15 Apr 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नेहा गुप्ता को डिप्टी जेलर पद पर नियुक्ति मिलेगी.

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की बेटी नेहा गुप्ता ने अपने जिले का नाम रोशन किया है. नेहा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपी पीसीएस) में 28 वीं रैंक प्राप्त किया है और अब वह डिप्टी जेलर पद प्राप्त किया है. नेहा गुप्ता ने इस सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और कोचिंग के टीचरों को दिया. नेहा ने बताया कि जनपद के CPS और महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली में जॉब के साथ तैयारी की और इस लक्ष्य को हासिल किया. माता पिता की मानें तो उनके परिवार की बेटी के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने जो बन पड़ा किया और बेटी के सपको को साकार किया. 

राधानगर की रहने वाली नेहा गुप्ता को जिले के तमाम सामाजिक संगठन के लोगो ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि होनहार बेटी ने कठिन परिश्रम से कामयाबी पाई है. मेधावी बेटी नेहा ने PCS परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. राधानगर निवासी प्रमुख व्यवसायी मूलचंद्र गुप्ता की पुत्री नेहा गुप्ता ने अपने अथक परिश्रम और लगन के बल पर प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण कर डिप्टी जेलर का पद प्राप्त किया है.

बधाई देने वालों का लगा तांता

नेहा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सीपीएस से हाईस्कूल तथा महर्षि विद्या मंदिर से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की. अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता-पिता और परिवार के सहयोग को दिया है. जैसे ही नेहा की सफलता की खबर जनपद में फैली, बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया और यह लगातार जारी है. विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के लोग उनके आवास पहुंचकर नेहा शुभकामनाएं दे रहे हैं. 

टॉपर नेहा ने बताया कि वह फतेहपुर जिले के CPS और महर्षि विद्या मंदिर से पढ़ाई कर दिल्ली में जॉब के साथ-साथ तैयारी कर रही थी. PCS परीक्षा में 28 वीं रैंक मिली. इसके पीछे पूरा श्रेय अपनी मां और अपने पिता के साथ साथ कोचिंग के टीचर को दिया.  मूल चन्द्र गुप्ता ने बताया कि उनकी बेटी ने उनका सपना पूरा किया जिसके लिए वह बहुत खुश है. बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए उसका मनोबल गिरने नहीं दिया. आज बेटी ने जो कर दिखाया इसके लिए पूरा परिवार बहुत खुश है.  मां ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी के मान के साथ साथ उसकी गुरु बनकर उसका सपना पूरा किया. आज उसने बेटी होने का हक अदा किया. बेटी की इस कामयाबी के पीछे उसकी कड़ी मेहनत है.

 

और पढ़ें
Published at : 15 Apr 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
PCS Exam UTTAR PRADESH Fatehpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर की बेटी नेहा गुप्ता ने यूपी PCS में लहराया परचम, डिप्टी जेलर बन परिवार का नाम किया रोशन
फतेहपुर की बेटी नेहा गुप्ता ने यूपी PCS में लहराया परचम, डिप्टी जेलर बन परिवार का नाम किया रोशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से बदलेगी पश्चिमी यूपी की तस्वीर, CM योगी ने PM मोदी का जताया आभार
दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से बदलेगी पश्चिमी यूपी की तस्वीर, CM योगी ने PM मोदी का जताया आभार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में हिंसा के बाद सामान्य हुए हालात, पुलिस की मुस्तैदी के बीच काम पर पहुंचे मजदूर
नोएडा में हिंसा के बाद सामान्य हुए हालात, पुलिस की मुस्तैदी के बीच काम पर पहुंचे मजदूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बहुत देरी है ये, लेकिन हम स्वागत करते हैं, ' महिलाओं को आरक्षण पर मायावती का बड़ा बयान
'बहुत देरी है ये, लेकिन हम स्वागत करते हैं, ' महिलाओं को आरक्षण पर मायावती का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान जंग के बीच इस मुस्लिम देश ने कर दी अमेरिका की बेइज्जती! ट्रंप के दूत से मिलने से किया इनकार
ईरान जंग के बीच इस मुस्लिम देश ने कर दी अमेरिका की बेइज्जती! ट्रंप के दूत से मिलने से किया इनकार
बिहार
मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने दी बधाई, लिखी ये बात
मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने दी बधाई, लिखी ये बात
विश्व
US Iran War News Live: भारत में LPG की नो टेंशन! 20 हजार 400 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से कांडला पहुंचा टैंकर
Live: भारत में LPG की नो टेंशन! 20 हजार 400 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से कांडला पहुंचा टैंकर
बॉलीवुड
Bhooth Bangala Advance Booking Day 1:अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की कैसी चल रही एडवांस बुकिंग? कितने बिके टिकट, जानें सब यहां
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की कैसी चल रही एडवांस बुकिंग? कितने बिके टिकट, जानें सब यहां
आईपीएल 2026
IPL 2026: RCB को उसके घर में रोकना लखनऊ के लिए बड़ी चुनौती, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख नहीं होगा यकीन
IPL 2026: RCB को उसके घर में रोकना लखनऊ के लिए बड़ी चुनौती, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख नहीं होगा यकीन
इंडिया
India US Relations: 40 मिनट की फोन कॉल में ट्रंप का PM मोदी को बड़ा मैसेज- 'मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि...'
40 मिनट की फोन कॉल में ट्रंप का PM मोदी को बड़ा मैसेज- 'मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि...'
ऑटो
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कितनी स्पीड में दौड़ा सकते हैं गाड़ी? निकलने से पहले जान लें नियम
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कितनी स्पीड में दौड़ा सकते हैं गाड़ी? जान लें नियम
Home Tips
How To Clean Mattress: गद्दों की लाइफ कैसे बचा सकता है बेकिंग सोडा? जान लें इसे यूज करने का सही तरीका
गद्दों की लाइफ कैसे बचा सकता है बेकिंग सोडा? जान लें इसे यूज करने का सही तरीका
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget