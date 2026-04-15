फतेहपुर की बेटी नेहा गुप्ता ने यूपी PCS में लहराया परचम, डिप्टी जेलर बन परिवार का नाम किया रोशन

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की बेटी नेहा गुप्ता ने अपने जिले का नाम रोशन किया है. नेहा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपी पीसीएस) में 28 वीं रैंक प्राप्त किया है और अब वह डिप्टी जेलर पद प्राप्त किया है. नेहा गुप्ता ने इस सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और कोचिंग के टीचरों को दिया. नेहा ने बताया कि जनपद के CPS और महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली में जॉब के साथ तैयारी की और इस लक्ष्य को हासिल किया. माता पिता की मानें तो उनके परिवार की बेटी के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने जो बन पड़ा किया और बेटी के सपको को साकार किया.

राधानगर की रहने वाली नेहा गुप्ता को जिले के तमाम सामाजिक संगठन के लोगो ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि होनहार बेटी ने कठिन परिश्रम से कामयाबी पाई है. मेधावी बेटी नेहा ने PCS परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. राधानगर निवासी प्रमुख व्यवसायी मूलचंद्र गुप्ता की पुत्री नेहा गुप्ता ने अपने अथक परिश्रम और लगन के बल पर प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण कर डिप्टी जेलर का पद प्राप्त किया है.

बधाई देने वालों का लगा तांता

नेहा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सीपीएस से हाईस्कूल तथा महर्षि विद्या मंदिर से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की. अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता-पिता और परिवार के सहयोग को दिया है. जैसे ही नेहा की सफलता की खबर जनपद में फैली, बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया और यह लगातार जारी है. विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के लोग उनके आवास पहुंचकर नेहा शुभकामनाएं दे रहे हैं.

टॉपर नेहा ने बताया कि वह फतेहपुर जिले के CPS और महर्षि विद्या मंदिर से पढ़ाई कर दिल्ली में जॉब के साथ-साथ तैयारी कर रही थी. PCS परीक्षा में 28 वीं रैंक मिली. इसके पीछे पूरा श्रेय अपनी मां और अपने पिता के साथ साथ कोचिंग के टीचर को दिया. मूल चन्द्र गुप्ता ने बताया कि उनकी बेटी ने उनका सपना पूरा किया जिसके लिए वह बहुत खुश है. बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए उसका मनोबल गिरने नहीं दिया. आज बेटी ने जो कर दिखाया इसके लिए पूरा परिवार बहुत खुश है. मां ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी के मान के साथ साथ उसकी गुरु बनकर उसका सपना पूरा किया. आज उसने बेटी होने का हक अदा किया. बेटी की इस कामयाबी के पीछे उसकी कड़ी मेहनत है.