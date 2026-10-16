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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफतेहपुर विकास भवन में आत्मदाह की कोशिश, DPRO पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

फतेहपुर विकास भवन में आत्मदाह की कोशिश, DPRO पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

फ़तेहपुर के विकास भवन में एक शख्स ने ख़ुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने नजूल की ज़मीन पर सरकारी धन से दुकानें बनवा ली है.

Written By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर |  Updated at : 16 Oct 2026 10:31 AM (IST)
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यूपी के फतेहपुर स्थित विकास भवन में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर अपने ऊपर डीजल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया. पीड़ित ने आरोप लगाया कि गाज़ीपुर क्षेत्र में नजूल की ज़मीन पर ग्राम प्रधान ने सरकारी धन से एक दर्जन से ज्यादा दुकानों का निर्माण कराकर अनियमितता की है. लेकिन, अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. 

ख़बर के मुताबिक़ गुरुवार को एक शिकायतकर्ता अजय उर्फ जब्बार विकास भवन पहुंचा, जहां उसने ख़ुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और लोगों ने  उसे किसी तरह बचाया और समझाने की कोशिश की. जिसके बाद पीड़ित को किसी तरह शांत किया गया. 

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सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप

शिकायतकर्ता अजय ने आरोप लगाया कि गाज़ीपुर क्षेत्र में ग्राम प्रधान विक्रम प्रताप सिंह पर सरकारी धन के दुरुपयोग और करोड़ों रुपये की कथित अनियमितताएं. उन्होंने कहा कि आरोपी ने नजूल की ज़मीन पर सरकारी पैसे से दर्जनों दुकानें बनवा ली है. आरोप है कि मामले की जांच होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने इस मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की. 

पीड़ित ने जांच अधिकारी की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि तीन साल से मामले की लीपापोती पर लगाकर सिर्फ आश्वासन दे रहे है. उन्होंने कहा कि वो बीते तीन साल में कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने डीपीआरओ पर पांच लाख लेकर मामले की लीपापोती का आरोप लगाया. 

वहीं दूसरी तरफ जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) ने तमाम आरोपों को ग़लत बताया है. उन्होंने कहा कि संबंधित ग्राम प्रधान को 23 अक्टूबर तक जवाब देने का समय दिया गया है. निर्धारित समयसीमा में जवाब नहीं मिलने पर प्रधानी निरस्त करने सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. 

विकास भवन में हुई इस घटना के बाद परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सरकारी जमीन पर दुकानों के निर्माण और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े आरोपों को लेकर अब आगे की कार्रवाई पर नजर है. आरोपों की पुष्टि संबंधित अभिलेखों और जांच रिपोर्ट के आधार पर होना बाकी है. जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

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Published at : 16 Oct 2026 10:31 AM (IST)
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