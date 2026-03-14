फतेहपुर: जमीन विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की पीट-पीटकर हत्या, इलाज के दौरान तोड़ा दम

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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के राधानगर थानां क्षेत्र के शहजादेपुर गांव में मारपीट में गम्भीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टर ने उपचार के बाद सुधार न होने पर रेफर कर दिया जिसकी रास्ते में मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. युवक पर बड़े भाई ने जानलेवा हमला किया था.

इस हत्याकांड के पीछे जमीन पर कब्जे की लड़ाई बताई जा रही है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिजनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई जाएगी.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, थानां क्षेत्र के शहजादेपुर गांव निवासी स्व. राम प्रसाद का 30 वर्षीय पुत्र नरेंद्र जो गांव में हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गया था. डॉक्टर ने उपचार से लाभ न होने पर उसको जनपुर रेफर कर दिया, जिसकी रास्ते में मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

जमीन के लालच में हुई हत्या

मृतक के ससुर दारा सिंह ने बताया किमृतक की तीन वर्ष पूर्व पूनम देवी के साथ शादी हुई थी. जमीन के लालच को लेकर 9 मार्च को नंरेन्द्र के बड़े भाई ज्ञान व उसकी पत्नी सरस्वती बेटी रोशनी और बेटा शुभम ने मिलकर बेहरमी से ईंट व लाठी डंडों से पिटाई कर दिया था. घायल अवस्था में मृतक को इलाज जिला अस्पताल पहुंचाया गया. शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया वहां से भी कानपुर के लिए रेफर कर दिया तो कानपुर लेकर जा रहे थे तभी रास्ते मे मौत हो गई. दामाद की मौत हो चुकी थी लेकिन सभी लोग छिपा कर ला रहे थे, गांव के ही लोगो से मौत की जानकारी मिली थी.