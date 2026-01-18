फतेहपुर किसान हत्याकांड का खुलासा, समलैंगिक संबंधों में रोड़ा बना पति, पत्नी ने दी थी सुपारी

यूपी के फतेहपुर जिले के असोथर के टीकर में किसान हत्याकांड का एसपी ने खुलासा कर दिया. समलैंगिक संबंधों के चलते मृतक किसान की पत्नी ने अपनी महिला सहेली के माध्यम से सुपारी देकर पति की हत्या करवा दी थी.

रविवार (18 जनवरी) को एसपी ने खुलासा कर मृतक की पत्नी रेनू और मालती सहित सुपारी किलर को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया. वहीं दो अभियुक्त फरार हैं. बताया जा रहा है कि बुधवार (14 जनवरी) को किसान सुमेर सिंह अपने ट्यूबवेल में गया जहां उसका हत्या किया हुआ शव मिला.

पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा

इस हत्याकांड के खुलासे के लिए एसपी ने चार टीमों का गठन किया था. जिसके बाद मामले की जांच की गई. असोथर में समलैंगिक संबंधों में रोड़ा बने पति की सुपारी देकर पत्नी ने हत्या करवा दी. इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.

एसपी अनूप सिंह ने बताया कि मालती देवी जो कि मृतक सुमेर के गांव की ही रहने वाली है. सुमेर की पत्नी रेनू से मालती की दोस्ती हो गई. जिसके बाद दोनों में काफी नजदीकियां देखकर सुमेर ने पत्नी रेनू की हरकतों को देखकर मालती को घर आने से रोक लगाकर दोनों की दूरियां बढ़ाई.

छिपकर मिलती थी रेनू

रेनू और मालती छिपकर मिलना शुरू किया उसमें भी सुमेर ने विरोध कर पत्नी के साथ मारपीट की. जिसके बाद मालती ने रेनू को कीपैड मोबाइल देकर उससे बातें करना शुरू किया. लेकिन उसमें रोक लगाने के बाद रेनू ने सुपारी किलर को पैसे देकर सुमेर को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दी.

सुपारी किलर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर सुमेर की हत्या कर दी. एसपी ने सुमेर हत्याकांड का खुलासा कर उसकी पत्नी रेनू, मालती देवी और राजू सोनकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जबकि फरार चल रहे जितेंद्र और राम प्रकाश की तलाश जारी है.