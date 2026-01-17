हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फतेहपुर: अवैध संबंधों के शक में युवक ने भाभी और दोस्त की चाकू से की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Fatehpur News: दिलदार ने अपने पड़ोसी और दोस्त फैजान को बुलाया और जंगल में ले गया. जहां चाकुओं से ताबड़तोड़ उस पर गले और पेट पर वार कर मौत के घाट उतार दिया. उसके बाद भाभी पर हमला कर दिया.

By : संदीप केशरवानी | Updated at : 17 Jan 2026 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में शुक्रवार शाम थाना थरियांव क्षेत्र के गांव हसवा में उस समय सनसनी फैल गई, जब यहां एक युवक दिलदार ने अवैध संबंधों के शक में अपनी भाभी जिकरा परवीन और दोस्त फैजान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. बीच-बचाव करने आई बहन मन्नू को भी चाक़ू मारकर अधमरी हालत में छोड़ा. चीख-पुकार सुन आस-पड़ोस के लोग दौड़े, और पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने तीनों को अस्पताल भेजा, जिसमें युवक और भाभी की मौत हो चुकी थी, जबकि बहन की हालत को देखते हुए कानपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. हत्या करने के बाद आरोपी दिलदार खुद ही पुलिस चौकी पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जबकि गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक हसवा निवासी दिलदार ने अपने पड़ोसी और दोस्त फैजान को बुलाया और जंगल में ले गया. जहां चाकुओं से ताबड़तोड़ उस पर गले और पेट पर वार कर मौत के घाट उतार दिया. उसके बाद वह घर पहुंचा और भाभी जिकरा परवीन पर भी एक बाद एक चाकुओं से वार किए. इस बीच भाभी को बचाने आयी बहन मन्नू को भी आरोपी ने चाक़ू से हमला कर घायल कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने जिकरा को मृत घोषित कर दिया, जबकि बहन मन्नू को गंभीर हालत के चलते कानपूर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया.

पारिवारिक नजदीकियों ने बताया कि दिलदार का बड़ा भाई एमपी में नौकरी करता है और वहीं रहता था. दिलदार के पड़ोसी फैजान और उसके भाभी के संबंध बन गए थे. उसने दोनों को देख भी लिया था. जिसके बाद उसने इस तरह का कदम उठाया.

आरोपी खुद पहुंचा पुलिस चौकी

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दिलदार खुद थरियांव थाना चौकी पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया. एसपी फतेहपुरअनूप सिंह ने बताया कि शुरुआत जांच में सामने आया कि आरोपी को शक था कि उसकी भाभी और फैजान एम अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से उसने दोनों की हत्या की. आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

Published at : 17 Jan 2026 06:50 AM (IST)
