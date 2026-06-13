फतेहपुर में भाई ने बहन का गला घोंटकर उतारा मौते के घाट, कुएं में शव फेंक थाने में किया सरेंडर

फतेहपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक भाई ने अपनी नवविवाहिता बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद पुलिस चौकी पहुंच गया और अपना जुर्म कबूल करते हुए सरेंडर कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मामला फतेहपुर जिले के थरियांव थाना क्षेत्र के हसवां इलाके का है. मृतका की पहचान 22 वर्षीय रम्मी देवी के रूप में हुई है. उसकी शादी करीब डेढ़ माह पहले राधानगर थाना क्षेत्र के सोनही बडनपुर निवासी प्रीतु सिंह के साथ हुई थी.

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ससुराल से बहन को लेने गया था भाई

जानकारी के मुताबिक रम्मी देवी शादी के कुछ दिन बाद दो दिनों के लिए बिना बताए कहीं चली गई थी. उस दौरान उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और बाद में पुलिस उसे खोजकर वापस लाई थी. इसी बीच उसका भाई संदीप यादव, जो अहमदाबाद में रहता था, बहन को ससुराल से मायके लाने के लिए आया था.

बताया जा रहा है कि संदीप अपनी बहन को लेकर घर के लिए निकला था, लेकिन दोनों घर नहीं पहुंचे. देर रात तक उनका कोई पता नहीं चला और दोनों के मोबाइल फोन भी बंद आने लगे. इससे दोनों परिवारों की चिंता बढ़ गई और उनकी तलाश शुरू कर दी गई.

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शनिवार सुबह संदीप यादव सीधे हसवां पुलिस चौकी पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसने अपनी बहन की हत्या कर दी है. उसने बताया कि रास्ते में उसने बहन का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पास के एक कुएं में फेंक दिया.

यह बात सुनते ही चौकी पुलिस के होश उड़ गए. तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और पुलिस टीम आरोपी को साथ लेकर बताए गए स्थान पर पहुंची. वहां कुएं से युवती का शव बरामद किया गया. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के परिवार में कोहराम मच गया. पिता ने बताया कि उनका बेटा बेटी को ससुराल से लेकर आया था, लेकिन दोनों घर नहीं पहुंचे. रात भर तलाश करने के बाद पता चला कि बेटा पुलिस चौकी में है और उसने अपनी ही बहन की हत्या कर दी है.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी इस घटना को लेकर शोक और हैरानी का माहौल है. किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि एक भाई अपनी ही बहन की जान ले सकता है.

फोन पर बात करने को लेकर था शक

पुलिस जांच में अब तक जो बातें सामने आई हैं, उनके अनुसार रम्मी देवी शादी के बाद भी किसी युवक से फोन पर बात करती थी. बताया जा रहा है कि वह युवक दूसरे समुदाय का था. इसी बात को लेकर उसका भाई संदीप नाराज रहता था.

आरोपी को आशंका थी कि उसकी बहन फिर से घर छोड़कर उस युवक के साथ चली जा सकती है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच रास्ते में बातचीत और विवाद हुआ. पुलिस के अनुसार जब बहन उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुई और अपने फैसले पर अड़ी रही तो संदीप ने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया.

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आरोपी हिरासत में, आगे की कार्रवाई जारी

फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपी स्वयं पुलिस चौकी पहुंचा था और उसने घटना की जानकारी दी थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शव बरामद किया. मृतका के परिजनों की तहरीर पर आरोपी भाई संदीप यादव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

एसपी ने बताया कि आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.