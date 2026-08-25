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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मिलावटखोरों पर एक्शन, फतेहपुर में 30 कुंतल और बरेली में 490 किलो मिठाई नष्ट

यूपी में मिलावटखोरों पर एक्शन, फतेहपुर में 30 कुंतल और बरेली में 490 किलो मिठाई नष्ट

खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई कारोबारियों के द्वारा रक्षाबंधन के पर्व में तैयार मिठाइयों का सैंपल भरकर जांच के लिए भी भेजा है. बरेली में नष्ट की गई मिठाइयों की कुल मात्रा लगभग 490 किलोग्राम थी.

Written By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर |  Updated at : 25 Aug 2026 04:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में रक्षाबंधन के पर्व पर मिलावट खोर सक्रिय हो गए हैं.  खाद्य विभाग की टीम ने  मिलावट कर भारी मात्रा में मिठाई बनाने की सूचना पर गोदामों में छापेमारी कर 30 कुंतल मिठाई को जेसीबी के माध्यम से नष्ट कर बड़ी कार्रवाई की है. 

खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई कारोबारियों के द्वारा रक्षाबंधन के पर्व में तैयार मिठाइयों का सैंपल भरकर जांच के लिए भी भेजा है. DM निधि गुप्ता वत्स के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है. उधर बरेली में भी खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई के दौरान 140 किलोग्राम दूध लौज और 350 किलोग्राम बर्फी नष्ट कर दी. अधिकारियों के अनुसार, बरेली में नष्ट की गई मिठाइयों की कुल मात्रा लगभग 490 किलोग्राम थी, जिनकी अनुमानित कीमत 1.70 लाख रुपये थी.

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त्यौहार से पहले सक्रिय हुआ खाद्य विभाग

रक्षाबंधन के पर्व पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान तेज किया. टीम ने खागा तहसील क्षेत्र सहित अलग-अलग स्थानों पर मिठाई की दुकानों को चेक किया और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की.

छापेमारी के दौरान दुकानों पर रखी मिठाइयों की जांच की गई. गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर बड़ी मात्रा में मिठाई को कब्जे में लिया गया. जांच के बाद करीब 30 कुंतल मिठाई को नष्ट करा दिया गया.

मिल्क केक, बर्फी और छेना के लिए गए नमूने

खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों से मिल्क केक, बर्फी और छेना समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए. इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा. रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, कार्रवाई के दौरान 134 किलो मिलावटी रिफाइंड भी बरामद हुआ, जिसे खाद्य विभाग की टीम ने सीज कर दिया. बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाई और रिफाइंड मिलने के बाद विभाग की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है.

छापेमारी की खबर से दुकानदारों में मचा हड़कंप

खाद्य विभाग की टीम के बाजारों में पहुंचते ही मिठाई कारोबारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. टीम की कार्रवाई की जानकारी आसपास की दुकानों तक पहुंचते ही कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर मौके से हटते नजर आए.

अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा. लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

त्यौहार पर मिठाई खरीदते समय बरतें सावधानी

रक्षाबंधन के त्यौहार पर बड़ी संख्या में लोग मिठाई खरीदते हैं. ऐसे में खाद्य विभाग की इस कार्रवाई ने मिठाई की गुणवत्ता को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं. उपभोक्ताओं से भी अपील की जा रही है कि वे प्रतिष्ठित दुकानों से ही मिठाई खरीदें और गुणवत्ता को लेकर किसी तरह का संदेह होने पर संबंधित विभाग को सूचना दें.

खागा तहसील क्षेत्र में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप है. खाद्य विभाग की टीम ने स्पष्ट किया है कि त्यौहार के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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Published at : 25 Aug 2026 04:22 PM (IST)
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