फतेहपुर में लगातार बारिश से ढहे 72 मकान, बच्चे की मौत, 1 घायल

फतेहपुर जिले सहित अन्य जनपदों में लगातार तीन दिनों की बारिश के बाद कच्चे मकान गिरने से हड़कंप मचा है. जिले में अब तक लगभग 72 कच्चे मकान बारिश में ढह गए. वही खागा तहसील क्षेत्र में एक कच्चा मकान ढहने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. इस घटना में उसका बड़ा भाई घायल हो गया. परिजनों ने लेखपाल पर पैसे लेकर आवास योजना का लाभ न दिए जाने का आरोप लगाया है. वहीं, राजस्व कर्मी नुकसान का आकलन कर राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे है.

जानकारी के अनुसार खागा के गोपालपुर मोहल्ले में बीते 48 घंटे से लगातार बारिश के बार एक मकान अचानक आज सुबह ढह गया. मकान ढहने से मोहल्ले के लोग दौड़े जहां दोनों सगे भाइयों को बाहर निकाला गया. हादसे में 8 वर्षीय अनंत सिंह की मौत हो गई, जबकि 14 वर्षीय गुड्डू घायल हो गया. घायल नजदीकी हरदो अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना के बाद से परिजनों का हाल बेहाल है.

'हम किसी की चमचागिरी...', सपा-कांग्रेस अलायंस पर इमरान मसूद का बड़ा बयान

परिजनों ने लेखपाल पर लगाया आरोप

परिजनों ने बताया कि चार माह पूर्व विधायक कृष्णा पासवान के आश्वासन के बाद लेखपाल सर्वे करने लेखपाल पर 15 हजार लेकर चार महीने से आवास योजना का लाभ दिए जाने का आश्वासन दिया लेकिन आवास योजना नहीं दिया गया. जिससे एक बच्चे ने जान देकर सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दिया. हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच करवा कार्रवाई की जाएगी.

बारिश की वजह से एक दर्जन से अधिक मकान ढहे

जिले में हुई तीन दिनों को बारिश से जहां जिले के तीनों तहसील में कच्चे मकान गिरने का सिलसिला जारी है. आज सुबह से लगभग एक दर्जन से अधिक मकान भीगकर ध्वस्त हो गए. कच्चे घरों के गिरने से लगभग मामूली रूप से तीन से चार लोग घायल हुए जबकि अन्य लोग सुरक्षित है.

पीड़ितों को हर मदद का दिलाने का प्रयास

ADM विनय पाण्डेय ने बाताया कि जिले में अब तक 72 कच्चे मकान गिरने की सूचना आई है. राजस्व टीम को मौके पर भेजकर पीड़ितों की हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है. आज सुबह खागा में 8 वर्षीय बच्चे की मौत हुई जबकि उसका भाई घायल हो गया है. बाकी अन्य जगहों में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है.

यूपीः भारी बारिश के बीच राहत-बचाव जारी, नेपाल से सटे जिलों में विशेष निगरानी