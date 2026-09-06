ट्रेन में बेटी की शादी के खर्चे के 3.20 लाख रुपये चोरी, GRP ने बुजुर्ग पिता को लौटाए

बेटी की शादी के लिए जुटाए गए लाखों रुपये अगर रास्ते में चोरी हो जाएं तो एक पिता पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. लेकिन यूपी के फतेहपुर जिले में GRP पुलिस की तत्परता ने एक बुजुर्ग पिता की चिंता को खुशी में बदल दिया. प्रयागराज से कानपुर जा रहे बुजुर्ग महमूद अहमद का ट्रेन में बैग चोरी हो गया था. बैग में बेटी की शादी के लिए जुटाए गए 3 लाख 20 हजार रुपये नकद समेत जरूरी सामान रखा था. चोरी की सूचना मिलते ही GRP पुलिस एक्टिव हुई और तेजी से कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग का पूरा कैश और सामान बरामद कर लिया.

बहनोई से 3.20 लाख उधार लेकर कानपुर के लिए निकला था बुजुर्ग

आपको बता दें की बुजुर्ग महमूद अहमद अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे थे. नवंबर महीने में बेटी की शादी होनी है. शादी के खर्च के लिए उन्होंने अपने बहनोई से 3 लाख 20 हजार रुपये उधार लिए थे. इसी रकम को लेकर वह प्रयागराज से ट्रेन में सवार होकर कानपुर के लिए निकले थे. लेकिन सफर के दौरान उनका बैग चोरी हो गया.

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बैग गायब होते ही बुजुर्ग के होश उड़ गए. मामले की सूचना GRP पुलिस को मिली तो पुलिस ने बिना देर किए जांच शुरू कर दी. पुलिस की तत्परता और लगातार प्रयासों का नतीजा रहा कि बुजुर्ग का पूरा 3 लाख 20 हजार रुपये कैश और अन्य सामान बरामद कर लिया गया. रुपये वापस मिलने के बाद बुजुर्ग महमूद अहमद ने राहत की सांस ली और GRP पुलिस की कार्रवाई की जमकर सराहना की. महमूद अहमद के लिए ये सिर्फ पैसा नहीं था ये उनकी बेटी की शादी की खुशियों का सहारा था. नवंबर में बेटी के हाथ पीले करने का सपना देख रहे पिता के लिए रकम वापस मिलना किसी बड़ी राहत से कम नहीं था.

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