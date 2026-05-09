फर्रुखाबाद में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल

उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चाचूपुर शनिवार को अचानक उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जब तालाब में शव मिलने की सूचना पर पहुंची. पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया. उग्र भीड़ ने पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए जमकर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.

मिली जानकारी के अनुसार, चाचूपुर गांव स्थित तालाब में एक शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना मिलते ही राजेपुर थाना पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाया. पुलिस जब कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगी, तभी कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया.

नोएडा पुलिस ने सुलझाई डबल मर्डर की गुत्थी, शवों पर बैठकर शराब पीने वाले आरोपी को दबोचा

ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया पथराव

हालांकि, देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और पुलिस टीम को घेर लिया. आरोप है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई की. इसके बाद उग्र लोगों ने पुलिस पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. अचानक हुए पथराव से मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए.

हंगामे की सूचना पर पहुंची कई थानों की पुलिस

पत्थरबाजी की इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनमें से कई पुलिसकर्मियों गंभीर चोटें आई हैं. वहीं, हंगामे की सूचना पर पुलिस-प्रशासन हरकत में आया, और कई आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा. मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया. घटना के बाद गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है.

अधिकारी बोले- नहीं बख्शे जाएंगे दोषी

वहीं, थाना राजेपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चाचूपुर में हुई हिंसक घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने और पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी को CM योगी ने दिया स्पेशल गिफ्ट, देखें Video