हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफर्रुखाबाद में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल

फर्रुखाबाद में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल

Farrukhabad News In Hindi: थाना राजेपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चाचूपुर में तालाब मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों पथराव कर दिया. हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 May 2026 07:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चाचूपुर शनिवार को अचानक उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जब तालाब में शव मिलने की सूचना पर पहुंची. पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया. उग्र भीड़ ने पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए जमकर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.

मिली जानकारी के अनुसार, चाचूपुर गांव स्थित तालाब में एक शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना मिलते ही राजेपुर थाना पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाया. पुलिस जब कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगी, तभी कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया.

नोएडा पुलिस ने सुलझाई डबल मर्डर की गुत्थी, शवों पर बैठकर शराब पीने वाले आरोपी को दबोचा

ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया पथराव

हालांकि, देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और पुलिस टीम को घेर लिया. आरोप है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई की. इसके बाद उग्र लोगों ने पुलिस पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. अचानक हुए पथराव से मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए.

हंगामे की सूचना पर पहुंची कई थानों की पुलिस

पत्थरबाजी की इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनमें से कई पुलिसकर्मियों गंभीर चोटें आई हैं. वहीं, हंगामे की सूचना पर पुलिस-प्रशासन हरकत में आया, और कई आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा. मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया. घटना के बाद गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है.

अधिकारी बोले- नहीं बख्शे जाएंगे दोषी

वहीं, थाना राजेपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चाचूपुर में हुई हिंसक घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने और पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी को CM योगी ने दिया स्पेशल गिफ्ट, देखें Video

Input By : पुनीत मिश्रा
Published at : 09 May 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
Farrukhabad News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फर्रुखाबाद में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल
फर्रुखाबाद में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में योगी सरकार की पहल से गांव-गांव मजबूत हुआ 'मातृ सुरक्षा अभियान', इन महिलाओं को मिला लाभ
यूपी में योगी सरकार की पहल से गांव-गांव मजबूत हुआ 'मातृ सुरक्षा अभियान', इन महिलाओं को मिला लाभ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: CM योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात, कल हो सकता है कैबिनेट विस्तार
यूपी: CM योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात, कल हो सकता है कैबिनेट विस्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी को CM योगी ने दिया स्पेशल गिफ्ट! देखें Video
बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी को CM योगी ने दिया स्पेशल गिफ्ट! देखें Video
Advertisement

वीडियोज

Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
सलमान खान की SVC 63 का Promo Shoot, Nayanthara संग Mass Entry और Title Reveal पर बड़ा अपडेट!
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल!
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल! | Brigade Parade Ground
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: ऑपरेशन सिंदूर के बाद मरम्मत के लायक भी नहीं बची लश्कर की इमारतें, मलबा साफ करने में लगे 23 दिन
Exclusive: ऑपरेशन सिंदूर के बाद मरम्मत के लायक भी नहीं बची लश्कर की इमारतें, मलबा साफ करने में लगे 23 दिन
जम्मू और कश्मीर
'भारत को चीन जैसी...', NC सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने BJP पर लगाया बड़ा आरोप
'भारत को चीन जैसी...', NC सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने BJP पर लगाया बड़ा आरोप
क्रिकेट
श्रीलंका के अजीब फैसले पर उठे सवाल, खेलने के लिए 2.5 लाख फॉलोअर्स की रखी शर्त; लेकिन अब...
श्रीलंका के अजीब फैसले पर उठे सवाल, खेलने के लिए 2.5 लाख फॉलोअर्स की रखी शर्त; लेकिन अब...
बॉलीवुड
'कम से कम मुझे...', बहू आलिया भट्ट से होती है नीतू कपूर की तूतूमैंमैं, एक्ट्रेस ने किया खुलासा
'कम से कम मुझे...', बहू आलिया भट्ट से होती है नीतू कपूर की तूतूमैंमैं, एक्ट्रेस ने किया खुलासा
इंडिया
‘भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का CM बनाने पर संजय राउत का भाजपा पर हमला
‘भ्रष्टाचारियों को CM बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु को लेकर संजय राउत का BJP पर हमला
इंडिया
‘मुसलमान न हिजाब छोड़ेंगे और न भारत’, अकबरुद्दीन ओवैसी की चेतावनी, अपनी बेटी का क्यों किया जिक्र?
‘मुसलमान न हिजाब छोड़ेंगे और न भारत’, अकबरुद्दीन ओवैसी की चेतावनी, अपनी बेटी का क्यों किया जिक्र?
ट्रेंडिंग
भाइयों जैसा कोई नहीं...’ 50 लाख का घर देख फूट-फूटकर रो पड़ी बहन, भाइयों ने ऐसे पूरा किया सपना, वीडियो वायरल
भाइयों जैसा कोई नहीं...’ 50 लाख का घर देख फूट-फूटकर रो पड़ी बहन, भाइयों ने ऐसे पूरा किया सपना
एग्रीकल्चर
इस तकनीक से पैदा होती हैं ज्यादा बछिया, डेयरी सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकती है यह तकनीक
इस तकनीक से पैदा होती हैं ज्यादा बछिया, डेयरी सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकती है यह तकनीक
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget