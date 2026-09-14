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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का हल्ला बोल, ग्रेटर नोएडा में हुई महापंचायत

राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का हल्ला बोल, ग्रेटर नोएडा में हुई महापंचायत

ग्रेटर नोएडा में किसानों ने राकेश टिकैत के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारी JCB और डंपर लगाकर रोके गए हैं.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 14 Sep 2026 06:28 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर सोमवार (14 सितंबर) को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया. 64% अतिरिक्त मुआवजा और 10% आवासीय विकसित भूखंडों के निस्तारण की लंबित मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं प्राधिकरण के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए हैं. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी खुद मौके पर पहुंचे और आंदोलन की कमान संभाल ली.

किसानों द्वारा हल्ला बोल के दौरान महापंचायत का आयोजन किया गया. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की हर संभव कोशिश की. पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए JCB और डंपर लगाए हैं.

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प्रशासन ने किए कड़े सुरक्षा इंतजाम

किसानों के उग्र तेवरों को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए. किसानों को प्राधिकरण कार्यालय परिसर के भीतर जाने से रोकने के लिए मुख्य द्वारों पर बाकायदा डंपर और पीली जेसीबी मशीनें आड़ी-तिरछी खड़ी कर दी गईं.

इसके अलावा लोहे के भारी बैरिकेड्स और भारी तादाद में पुलिस बल व पीएसी के जवानों की तैनाती की गई.धरना स्थल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने प्राधिकरण और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए.

प्राधिकरण के बाहर नियंत्रण में माहौल

फिलहाल प्राधिकरण के बाहर माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है. किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और लिखित आश्वासन नहीं मिलता, महापड़ाव जारी रहेगा. मंच से वक्ताओं ने दो-टूक कहा कि जमीन किसानों की है और अपने अधिकारों के लिए यह आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.

टिकैत ने ऐलान किया कि ग्रेटर नोएडा के बाद आंदोलन का रुख यमुना और नोएडा प्राधिकरण की तरफ भी बढ़ेगा. राकेश टिकैत का कहना है कि किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन अब तक उनसे कोई अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने चेतवानी दी है कि अगर किसानों की आवाज नहीं सुनी गई तो वे प्राधिकरण के काम रोक देंगे. राकेश टिकैत ने किसानों को उनका हक देने की भी मांग की है.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 14 Sep 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
Rakesh Tikait Greater Noida News UP NEWS
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