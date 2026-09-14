राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का हल्ला बोल, ग्रेटर नोएडा में हुई महापंचायत

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर सोमवार (14 सितंबर) को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया. 64% अतिरिक्त मुआवजा और 10% आवासीय विकसित भूखंडों के निस्तारण की लंबित मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं प्राधिकरण के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए हैं. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी खुद मौके पर पहुंचे और आंदोलन की कमान संभाल ली.

किसानों द्वारा हल्ला बोल के दौरान महापंचायत का आयोजन किया गया. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की हर संभव कोशिश की. पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए JCB और डंपर लगाए हैं.

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प्रशासन ने किए कड़े सुरक्षा इंतजाम

किसानों के उग्र तेवरों को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए. किसानों को प्राधिकरण कार्यालय परिसर के भीतर जाने से रोकने के लिए मुख्य द्वारों पर बाकायदा डंपर और पीली जेसीबी मशीनें आड़ी-तिरछी खड़ी कर दी गईं.

इसके अलावा लोहे के भारी बैरिकेड्स और भारी तादाद में पुलिस बल व पीएसी के जवानों की तैनाती की गई.धरना स्थल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने प्राधिकरण और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए.

प्राधिकरण के बाहर नियंत्रण में माहौल

फिलहाल प्राधिकरण के बाहर माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है. किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और लिखित आश्वासन नहीं मिलता, महापड़ाव जारी रहेगा. मंच से वक्ताओं ने दो-टूक कहा कि जमीन किसानों की है और अपने अधिकारों के लिए यह आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.

टिकैत ने ऐलान किया कि ग्रेटर नोएडा के बाद आंदोलन का रुख यमुना और नोएडा प्राधिकरण की तरफ भी बढ़ेगा. राकेश टिकैत का कहना है कि किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन अब तक उनसे कोई अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने चेतवानी दी है कि अगर किसानों की आवाज नहीं सुनी गई तो वे प्राधिकरण के काम रोक देंगे. राकेश टिकैत ने किसानों को उनका हक देने की भी मांग की है.

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