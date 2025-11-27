'10 रुपए वाला बिस्किट' फेम शादाब जकाती की बढ़ीं मुश्किलें, BJP नेता ने CM से भी की शिकायत

मेरठ के वायरल कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती की मुश्किलें बढ़ गई हैं. शादाब जकाती '10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी' रील से प्रसिद्ध हुए थे. उनके खिलाफ यूपी पुलिस में शिकायत हुई है. आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो में अश्लीलता की है और उसमें एक नाबालिग बच्ची को शामिल किया गया है.

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया और इस पर लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है. बीजेपी नेता की ओर से उनके खिलाफ मुख्यमंत्री और पुलिस से शिकायत की गई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है. नेता ने डीजीपी से लेकर महिला आयोग में उनकी शिकायत की है.

शादाब जकाती पर लगे ये आरोप

शिकायत में कहा गया है कि वीडियो में शादाब जकाती ने बच्ची को लेकर अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं. वीडियो में एक दुकान से बच्ची कुछ सामान लेने आती है, लेकिन जब पैसे मांगने पर बच्ची कहती है कि उसकी मम्मी पैसे देगी, तो शादाब अश्लील टिप्पणी करते हैं कि बच्ची इतनी सुंदर है तो उसकी मम्मी कितनी सुंदर होगी.

इसके बाद वह बच्ची के घर भी पहुंचते हैं जहां महिला दिखाई देती है, जिसके बारे में शादाब आपत्तिजनक बात कहते हैं. वीडियो में बच्ची भी आकर बताती है कि वह महिला उसकी मां नहीं है, जिसके बाद शादाब गुस्से में आकर सिर्फ पैसे लेने की बात करते हैं.

बीजेपी नेता ने की शिकायत

इस मामले में मेरठ के बीजेपी नेता कहे जाने वाले राहुल ठाकुर ने यूपी पुलिस, डीजीपी और महिला आयोग में शिकायत की है. शिकायत में शादाब जकाती के खिलाफ बच्ची के साथ अश्लीलता करने और महिलाओं की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया गया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस शिकायत के बाद एक बार फिर शादाब जकाती चर्चा में आ गए हैं.