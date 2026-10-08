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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अगर प्रेमानंद महाराज खुद कह दें कि विराट कोहली...', फलाहारी महाराज के बयान से हलचल

'अगर प्रेमानंद महाराज खुद कह दें कि विराट कोहली...', फलाहारी महाराज के बयान से हलचल

फलाहारी बाबा का कहना है कि प्रेमानंद महाराज कभी झूठ नहीं बोलते. अगर वह कह देंगे कि विराट कोहली पैसे लेकर उनके पास नहीं आए थे तो फलाहारी बाबा महाराज के चरणों में बैठकर उनसे माफी मांगेंगे.

Written By : बलराम पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 08 Oct 2026 01:08 PM (IST)
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प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी की संदिग्ध मौत मामले के बाद से फलाहारी महाराज और अपने बयानों की वजह से चर्चा में आ गए हैं. श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फलाहारी महाराज द्वारा विराट कोहली पर लगाए गए आरोपों के बाद से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है. हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि विराट कोहली को प्रेमानंद महाराज के आश्रम में आने के लिए पांच करोड़ रुपये दिए गए थे. इसके बाद खुद विराट कोहली की टीम ने इन दावों को झूठा बताया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि विराट और अनुष्का पूरी श्रद्धाभाव से संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने आते हैं. इस बीच फलाहारी बाबा ने एक और बड़ा बयान दिया है.

दरअसल, फलाहारी महाराज का अब तीसरा वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वह प्रेमानंद महाराज से प्रार्थना करते दिख रहे हैं. उनका कहना है कि अगर प्रेमानंद महाराज कह देंगे कि विराट कोहली ने पहली बार रुपये नहीं लिए तो उनके चरणों में बैठकर माफी मांगेंगे. उनके इस वीडियो के बाद से घमासान मच गया है. 

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'प्रेमानंद महाराज कभी झूठ नहीं बोलते'

फलाहारी महाराज का कहना है कि महाराज प्रेमानंद कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं. फलाहारी बाबा खुद भी कठोर तपस्या में हैं. जब तक कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आजाद नहीं होगा, तब तक उन्होंने भोजन त्याग दिया है. इस बीच विराट कोहली को लेकर उन्होंने कहा कि कोहली अब प्रेमानंद महाराज के भक्त बन गए हैं. वह आश्रम में साधुओं की सेवा करते हैं, लेकिन वह पहली बार पैसे लेकर आए थे.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 08 Oct 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Virat Kohli Premanand Maharaj Falahari Maharaj
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