'बृज की होली से दूर रहें मुसलमान...', फलाहारी बाबा ने सीएम योगी को पत्र लिखकर की मांग

मथुरा की विश्व प्रसिद्ध होली उत्सव को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मुस्लिमों को बृज की होली से दूर रहने की अपील की है. उन्होंने इस संबंध में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मुस्लिमों को इस त्योहार से दूर रखने की मांग की है. मथुरा के साधु-संतों ने भी फलाहारी महाराज की इस माँग का समर्थन किया है.

फलाहारी महाराज ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा कि ये मुस्लिमों को होली के रंग और हिन्दुओं से नफ़रत हैं इसलिए वो इन रंगों में काँच को पीसकर मिला सकते हैं. ये हमारे पवित्र रंगों में थूक सकते हैं और त्योहारों में शामिल होकर लव जिहाद कर सते हैं. मुस्लिमों को हमारे पवित्र होली के त्यौहार से दूर रखना चाहिए, इन्हें मंदिर के आसपास दुकान लगाने की अनुमति न दी जाए..

मुस्लिमों को होली से दूर रखने की अपील

फलाहारी बाबा ने लिखा- 'हमारे पवित्र त्योहारों से मुसलमानों को अलग रखा जाए क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में आसपास दुकान लगाते हैं. दुकानों पर होली के रंग बेचते हैं, इनको होली के रंगों और हिन्दुओं से बहुत नफरत होती है. ये हमारे होली के रंग में कांच पीसकर मिला सकते हैं थूक सकते हैं. हमारे पवित्र त्योहार में लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं.

अंत आपसे अनुरोध है कि जो व्यक्ति नाम बदलकर, पहचान छिपाकर, भेष बदलकर दुकानों में होली के पवित्र रंगों को बेचते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये लोग पहचान छिपाकर हमारे त्योहारों को अपवित्र करने का प्रयास करते हैं जब हम इनके त्योहारों में नहीं जाते, हम इनके मक्का मदीना में नहीं जाते हैं हम इनके मदरसे और मस्जिदों में नहीं जाते हैं तो ये हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं.'

सीएम योगी को लिखा पत्र

उन्होंने आगे लिखा कि मुस्लिमों को हमारे पवित्र त्योहारों से दूर रहना चाहिए. ये दूसरे धर्म के लोग हमारे त्योहार पर रंग में भंग डालने का प्रयास करते हैं इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रार्थना को स्वीकर करने की कृपा की करें,

आपको बता दें ये वही फलाहारी महाराज हैं जिन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी वह भोजन नहीं करेंगे, आज भी उनका अनशन चल रहा है. बता दें कि मथुरा के वृंदावन और बरसाना की होली विश्व प्रसिद्ध है. इस दौरान लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं होली उत्सव का आनंद उठाते हैं.

