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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में फर्जी MBBS दाखिलों पर एक्शन, 5 प्रमाण पत्र निरस्त

उत्तराखंड में फर्जी MBBS दाखिलों पर एक्शन, 5 प्रमाण पत्र निरस्त

उत्तराखंड में NEET काउंसलिंग के दौरान 5 उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए. जांच के बाद इन्हें निरस्त कर दिया गया. अब सभी प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच होगी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 17 Sep 2026 01:21 PM (IST)
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उत्तराखंड में फर्जी MBBS दाखिलों के मामले के सामने आने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रमाण पत्रों की जांच और सख्त करने की बात कही है. चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने बताया कि राज्य में NEET काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होती है. काउंसलिंग के दौरान संदिग्ध प्रमाण पत्र वाले 5 उम्मीदवारों की पहचान की गई थी. मामले को संबंधित जिला प्रशासन के पास भेजा गया, जिसके बाद प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए.

5 उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र पाए गए संदिग्ध

डॉ. आशुतोष सयाना ने कहा, "हमारे राज्य उत्तराखंड में NEET काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से बेहद पारदर्शी तरीके से होती है. इसमें सभी उम्मीदवारों की मेरिट और रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं."

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उन्होंने बताया, "इसी प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसे उम्मीदवार सामने आए, जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए. इनमें से 5 उम्मीदवारों को चिन्हित किया गया था. मामले को उसी समय संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने वाली अथॉरिटी यानी जिला प्रशासन को भेज दिया गया था. इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए उन प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया गया."

कॉलेज पहुंचने पर भी होती है जांच

उन्होंने कहा, "अभी दूसरे चरण की काउंसलिंग चल रही है. इन उम्मीदवारों ने प्रवेश लिया था, लेकिन अभी तक हमारा पाठ्यक्रम शुरू नहीं हुआ था. NEET काउंसलिंग की प्रक्रिया उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन होती है. जब उम्मीदवार कॉलेज में प्रवेश के लिए पहुंचते हैं, तो उनके प्रमाण पत्रों की भौतिक रूप से गहन जांच की जाती है. कोई उम्मीदवार या प्रमाण पत्र संदिग्ध लगता है, तो उसकी जांच कराई जाती है."

पहले चरण के सभी प्रमाण पत्रों की होगी जांच

अब विभाग ने पहले चरण की काउंसलिंग में राज्य से जुड़े किसी भी लाभ का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच कराने का फैसला किया है. इसमें डोमिसाइल और अन्य श्रेणियों से जुड़े प्रमाण पत्र भी शामिल होंगे.

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डॉ. सयाना ने कहा, "NEET काउंसलिंग के प्रथम चरण के माध्यम से जिन उम्मीदवारों ने उत्तराखंड राज्य की किसी भी सुविधा या लाभ का लिया है, चाहे वह डोमिसाइल के आधार पर हो या किसी अन्य श्रेणी के प्रमाण पत्र के आधार पर, अब उन सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी. इसके लिए सभी प्रमाण पत्र संबंधित जारी करने वाली अथॉरिटी के पास भौतिक रूप से भेजे जाएंगे और उनकी सत्यता की जांच कराई जाएगी."

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 17 Sep 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
NEET UTTARAKHAND NEWS
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