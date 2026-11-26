उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान खुलकर सामने आ गई है. अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ बातचीत के बीच पांच विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया. इनमें सहारनपुर और बेहट भी शामिल हैं, जिन पर कांग्रेस दावा कर रही थी. इन दोनों सीटों का रिश्ता कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की राजनीति से भी जुड़ता है. मसूद ने सपा के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बातचीत चल रही है तो उम्मीदवारों का ऐलान करने का क्या मतलब है? क्या अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में मसूद के प्रभाव को सीमित करना चाहते हैं या यह सपा की सीट बंटवारे की रणनीति है? समझिए इस घटनाक्रम के पांच बड़े राजनीतिक मायने.

पांच उम्मीदवारों की सूची में छिपा है सहारनपुर का संदेश

सपा ने 24 नवंबर की रात पांच विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. इसमें बेहट से उमर अली खान, सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन, अमरोहा से महबूब अली और ललितपुर से ज्योति लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है.

इन पांच में चार मुस्लिम उम्मीदवार हैं और चारों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों से आते हैं. खास बात यह है कि इनमें से चार मौजूदा विधायक हैं, जिन्हें पार्टी ने दोबारा मौका दिया है.

राजनीतिक विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि बेहट और सहारनपुर दोनों सीटें कांग्रेस की मांग में शामिल थीं. इमरान मसूद सहारनपुर से सांसद हैं और इन सीटों को अपने प्रभाव वाले इलाके के रूप में देखते हैं. ऐसे में सपा का दोनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित करना कांग्रेस के लिए महज एक सामान्य चुनावी फैसला नहीं है. यह सीट बंटवारे की बातचीत में सपा की अपनी दावेदारी को पहले से मजबूत करने की कोशिश भी हो सकती है.

2024 के लोकसभा चुनाव ने मसूद की दावेदारी को मजबूत किया

इमरान मसूद की राजनीतिक ताकत को समझने के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है. उन्होंने सहारनपुर सीट पर 5,47,967 वोट हासिल किए थे. उन्हें 44.57 फीसदी वोट मिले और उन्होंने बीजेपी के राघव लखनपाल को 64,542 वोटों से हराया.

इस चुनाव में मसूद को सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र में 44,626 और बेहट में 38,229 वोटों की बढ़त मिली थी. यही वजह है कि कांग्रेस इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों पर अपना दावा मजबूत मान रही है.

लेकिन यहां एक दूसरा तथ्य भी है. 2022 के विधानसभा चुनाव में बेहट से सपा के उमर अली खान और सहारनपुर से आशु मलिक जीते थे. उमर अली खान ने बीजेपी के नरेश सैनी को 37,880 वोटों से और आशु मलिक ने बीजेपी के जगपाल सिंह को 30,745 वोटों से हराया था.

यानी कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार बना रही है, जबकि सपा 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने विधायकों की जीत को. दोनों दलों के पास अपनी-अपनी दावेदारी के लिए चुनावी आंकड़े हैं.

आशु मलिक और इमरान मसूद की पुरानी राजनीतिक खींचतान

सहारनपुर में सपा और कांग्रेस के बीच विवाद केवल सीट बंटवारे तक सीमित नहीं है. इसके पीछे स्थानीय नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी है. आशु मलिक और इमरान मसूद के बीच तनाव पहले भी सार्वजनिक हो चुका है. अगस्त 2026 में सहारनपुर की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक में दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई थी. यह विवाद एक अधूरी नाली और बारिश से जुड़े काम को लेकर सामने आया था.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच तनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बढ़ने लगा था. रिपोर्ट में स्थानीय सूत्रों के हवाले से कहा गया कि मसूद को लगता था कि विधायक बनने के बाद आशु मलिक उनका राजनीतिक प्रभाव चुनौती देने लगे हैं.

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मसूद खुद सपा में थे और उन्होंने आशु मलिक और उमर अली खान के टिकट का समर्थन किया था. बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं और दोनों नेता अलग-अलग दलों में पहुंच गए. इसलिए सपा का आशु मलिक को दोबारा टिकट देना मसूद के लिए राजनीतिक रूप से असहज करने वाला फैसला हो सकता है.

अखिलेश यादव कांग्रेस को सीटों की बातचीत में क्या संदेश दे रहे हैं?

इस विवाद की सबसे बड़ी वजह सीटों की संख्या है. उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं. कांग्रेस की ओर से करीब 130 सीटों की सूची सपा को दिए जाने की खबर है, जबकि सपा ने शुरुआती बातचीत में कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया.

कांग्रेस की मांग इससे काफी अधिक है. पार्टी के नेता 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं. कांग्रेस का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद उसे विधानसभा चुनाव में भी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए.

दूसरी ओर, सपा का कहना है कि सीटों का बंटवारा केवल पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से तय नहीं हो सकता. विधानसभा क्षेत्रों में संगठन, मौजूदा विधायक और जीतने की संभावना भी देखनी होगी.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर गठबंधन को लेकर सकारात्मक संदेश दिया था और इसे बीजेपी को चुनौती देने का ऐतिहासिक अवसर बताया था. लेकिन पांच उम्मीदवारों की घोषणा ने इस संदेश और जमीन पर चल रही बातचीत के बीच अंतर उजागर कर दिया.

सपा नेताओं का तर्क है कि जिन सीटों पर उनके मौजूदा विधायक हैं, वहां उम्मीदवार बदलना या सीट छोड़ना आसान नहीं है. पार्टी सांसद राजीव राय ने भी कहा कि मौजूदा विधायकों वाली सीटों को बातचीत में गैर-समझौतायोग्य माना गया था.

क्या इमरान मसूद को राजनीतिक रूप से किनारे किया जा रहा है?

यह इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प सवाल है. मसूद केवल सहारनपुर के सांसद नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं. पश्चिमी यूपी में उनकी पहचान एक प्रभावशाली मुस्लिम नेता के रूप में है. कांग्रेस के लिए उनका महत्व इसलिए भी है क्योंकि पार्टी इस क्षेत्र में अपना संगठन दोबारा मजबूत करना चाहती है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2026 में मसूद के अलग रह रहे दामाद शायान का सपा में शामिल होना भी दोनों पक्षों के बीच तनाव का एक कारण बना. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शायान सपा में शामिल होने के बाद मसूद पर निशाना साधते रहे हैं. हालांकि, इस घटनाक्रम को सपा की आधिकारिक रणनीति मानने का कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है.

मसूद ने उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कहा कि जब दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है तो एकतरफा फैसले कैसे लिए जा सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस कोई भीख नहीं मांग रही है और गठबंधन सम्मानजनक होना चाहिए. उन्होंने अपनी पार्टी के नेतृत्व से चर्चा करके आगे की रणनीति तय करने की बात कही.

दूसरी ओर, सपा ने मसूद की टिप्पणियों को उनका व्यक्तिगत बयान बताया. पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संदेश नहीं आया है जो गठबंधन से पीछे हटने का संकेत देता हो.

तो क्या अखिलेश यादव मसूद की हैसियत को छोटा करना चाहते हैं?

उपलब्ध घटनाक्रम से इतना जरूर दिखता है कि सपा सहारनपुर में मसूद को कांग्रेस की सीटों की दावेदारी का एकमात्र आधार मानने को तैयार नहीं है. वह अपने मौजूदा विधायकों और संगठन के प्रभाव को प्राथमिकता दे रही है. लेकिन यह कहना कि पांच उम्मीदवारों की सूची केवल मसूद को कमजोर करने के लिए जारी की गई, उपलब्ध तथ्यों से साबित नहीं होता.

इस विवाद का असर केवल दो सीटों तक सीमित नहीं रहेगा. असली परीक्षा यह होगी कि कांग्रेस और सपा सीटों के बंटवारे में एक-दूसरे की राजनीतिक ताकत को कितनी जगह देती हैं. अगर कांग्रेस 2024 के लोकसभा प्रदर्शन को आधार बनाती है और सपा 2022 के विधानसभा नतीजों तथा मौजूदा विधायकों को, तो दोनों के बीच सहमति बनाना आसान नहीं होगा.

पश्चिमी यूपी में मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों के वोटों को लेकर दोनों दलों की रणनीति भी इस बातचीत को प्रभावित करेगी. सपा अपने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करना चाहती है, जबकि कांग्रेस अपने स्वतंत्र संगठन और स्थानीय नेताओं के आधार पर अधिक सीटें मांग रही है.

फिलहाल, अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों की सूची जारी करके अपनी बातचीत की स्थिति स्पष्ट कर दी है. अब सवाल यह है कि कांग्रेस इस फैसले को स्वीकार करती है या सम्मानजनक हिस्सेदारी के लिए अपना दबाव बनाए रखती है. गठबंधन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों दल अपने राजनीतिक हितों के साथ-साथ साझा चुनावी लक्ष्य को कितनी प्राथमिकता देते हैं.