उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार (8 फरवरी) सुबह 29 वर्षीय एक युवक ने अपनी नाबालिग साली की कथित तौर पर ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी. इसके बाद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया. जिसकी जानकारी वहां के एक अधिकारी ने दी.

हत्या करने के बाद प्रेमी ने थाने में किया सरेंडर

अधिकारी के अनुसार विजय कुशवाहा तड़के 3 बजकर 40 मिनट पर कोतवाली थाने पहुंचा और दावा किया कि उसने अपने घर में नाबालिग लड़की अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है. सैफई के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) राम गोपाल शर्मा ने बताया कि किशोरी की उम्र 17 साल थी और वह सैफई थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी थी.

पुलिस जांच में पता चला कि कुशवाहा दिल्ली जल बोर्ड में संविदा पर मैकेनिक के रूप में कार्यरत है. उन्होंने बताया कि उसने 4 मार्च को कथित तौर पर नाबालिग लड़की का अपहरण किया और अपने साथ दिल्ली ले गया. इसके बाद जब परिवार वालों को लड़की नहीं तो उनकी शिकायत पर सैफई पुलिस ने 5 मार्च को अपहरण का मामला दर्ज किया.

प्रेमी ने आपसी बहस के बीच गुस्से में आकर ईंट से सिर पर किया प्रहार

सीओ शर्मा ने बताया कि शनिवार (7 मार्च) रात दोनों बस से इटावा वापस लौटे और जैन धर्मशाला के पास कुशवाहा के घर पहुंचे. जिसके बाद रात करीब डेढ़ बजे दोनों के बीच बहस हुई. उन्होंने बताया कि गुस्से में कुशवाहा ने लड़की का गला घोंटा और फिर ईंट से सिर व चेहरे पर प्रहार कर किया, जिससे उसकी मौत हो गई.

थाना प्रभारी यशवंत सिंह ने बताया कि कुशवाहा की शादी पांच साल पहले हुई थी और उसका एक बेटा है. शादी में अनबन के कारण उसकी पत्नी कई महीनों से अपने माता-पिता के पास रह रही थी. मगर कुशवाहा का किशोरी के साथ संबंध चल रहा था, जो उसकी पत्नी की रिश्तेदार थी. पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्जे में लिया है और कानूनी कार्रवाई भी जारी है.