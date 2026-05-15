देर रात बाइक सवार बदमाशों से अकेली भिड़ी महिला, बहादुरी दिखाकर बदमाशों को भगाया

उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के जैथरा थाना क्षेत्र और जैथरा कस्बे में एक महिला से बैग छीनने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बाइक सवार दो बदमाश महिला का बैग छीनने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जैथरा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

100 गज तिराहे के पास बदमाशों ने की बैग छीनने की कोशिश

जानकारी के अनुसार जैथरा कस्बे के मोहल्ला बढ़ेयान निवासी अनीता देवी अपने बेटे को दवा दिलाने के लिए आगरा गई थीं. 8 मई की देर रात करीब 11 बजे वह वापस जैथरा बस स्टैंड पहुंचीं. बस स्टैंड से उतरने के बाद उनका बेटा मुख्य बाजार के रास्ते घर चला गया, जबकि अनीता देवी ने नेहरू नगर वाले रास्ते से घर जाना शुरू किया. जब वह 100 गज वाले तिराहे के पास पहुंचीं तभी बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें रोक लिया और उनका बैग छीनने की कोशिश करने लगे.

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महिला ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों से किया सामना

महिला ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का डटकर विरोध किया. छीना-झपटी के दौरान वह एक बार नाली में भी गिर गईं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना बैग नहीं छोड़ा और लगातार बदमाशों से संघर्ष करती रहीं. काफी देर तक यह जद्दोजहद चलती रही. महिला के शोर मचाने और आसपास लोगों के आने की आशंका पर दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

शिकायत पर पुलिसकर्मियों ने सुबह आना कहकर टाली बात

घटना के बाद अनीता देवी थाने पहुंचीं, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें सुबह आने की बात कहकर टाल दिया. महिला का कहना है कि उस समय थाने में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, इसलिए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है.

इस घटना के बाद पूरे कस्बे में महिला की बहादुरी की चर्चा हो रही है. क्षेत्राधिकारी अलीगंज राजेश कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना 7 मई की देर रात की है और मामले में टीम गठित कर आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं एटा के एसएसपी डॉ. ईला मारन ने कहा है कि इस बहादुर महिला को पुलिस विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा.

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