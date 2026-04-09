उत्तर प्रदेश के एटा में साम्प्रदायिक सौहार्द और गंगा-जमुनी संस्कृति की अनोखी मिसाल देखने को मिली है. यहां के मारहरा कस्बे में 75 वर्षीय चमन मियां, जो पिछले 66 वर्षों से एक हिंदू परिवार के साथ रह रहे थे, का निधन हो गया. जिसके बाद हिन्दू परिवार ने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उनकी अंतिम विदाई की.

कस्बा मारहरा के मोहल्ला ब्रहम्मनपुरी में डॉ. सुबोध सक्सेना रहते हैं जो यहां के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है. डॉ सुबोध के दादा दादा शारदा सरन सक्सेना महज़ दस साल की उम्र में चमन मियां अपने घर लाए थे, जिसके बाद उनकी पूरी परवरिश की, दस साल की उम्र से ही चमन सक्सेना परिवार का अभिन्न अंग बन गए थे.

बरसों तक हिन्दू परिवार का सदस्य रहे चमन मियां

शारदा सरन सक्सेना के निधन के बाद उनके बेटे डॉ. विमलचंद्र सक्सेना ने भी पिता की तरह चमन मियां का पालन किया और उन्हें अपने परिवार की तरह रखा. साल 2018 में डॉ. विमल सक्सेना का भी निधन हो गया, जिसके बाद उनके बड़े बेटे डॉ. सुबोध सक्सेना ने भी उनकी जिम्मेदारी को संभाला और आगे बढ़ाया.

पिछले कुछ समय से चमन मियां की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसके बाद बुधवार को उन्होंने उसी घर में अंतिम सांस ली. चमन मियां शुरू से हिंदू परिवार में रहने के कारण नमाज के साथ-साथ पूजा-पाठ भी किया करते थे. उनकी मौत के बाद भी सक्सेना परिवार ने उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज से कराया.

डॉ. सुबोध सक्सेना ने दी कब्र को मिट्टी

मुस्लिम रिवाजों के मुताबिक जनाजे से पहले नमाज अदा की गई, जिसमें सक्सेना परिवार के डॉ. सुबोध सक्सेना, अमित सक्सेना, सुमित सक्सेना के अलावा अन्य हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल रहे. बाद में सक्सेना परिवार के सदस्यों ने नगला कोठी स्थित कब्रिस्तान में चमन मियां को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया.

इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए डॉ. सुबोध सक्सेना ने सबसे पहले कब्र में मिट्टी दी, जिसके बाद अन्य लोगों ने मिट्टी डाली. उनकी शव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम लोग मौजूद रहे. मारहरा में यह पहला अवसर है जब एक हिंदू परिवार ने अपने किसी मुस्लिम की अंतिम विदाई मुस्लिम तौर-तरीके से की है.

यह घटना कस्बे के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी चर्चा का विषय बन गई है. लोग इसे हिंदू-मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का उत्कृष्ट उदाहरण बताकर प्रशंसा कर रहे हैं.

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