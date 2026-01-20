एटा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी, बदमाशों ने घर में घुसकर उतारा मौत के घाट
UP News: एटा में बदमाशों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी, घटना के बाद आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. पुलिस ने जल्द ही घटना के खुलासा का दावा किया है.
उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से अपराध की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, यहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर मौत के घाट उतार दिया. मरने वालों में 23 साल की ज्योति का नाम भी शामिल है, उसकी अगले महीने फरवरी में शादी होनी थी. घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, एटा जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी सुनहरी नगर में एक ही परिवार के चार लोगों की घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या से कर दी गई. मृतकों में डॉ 0 गंगा सिंह शाक्य 70, उनकी पत्नी श्यामा देवी (65), उनके बेटे कमल सिंह की रत्ना देवी और उनकी बेटी ज्योति 23 साल शामिल है. तीन लोगों की मौत घर में ही हो गई थी, जबकि गंगा सिंह शाक्य की पत्नी श्यामा देवी 65 साल को गंभीर हालत में एटा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था जहां उन्होंने दम तोड़ दिया.
डीआईजी अलीगढ़ और ADG आगरा ने किया निरीक्षण
वहीं, एटा में दिन दहाड़े एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की सूचना पर एटा के अपर पुलिस अधीक्षक स्वेताभ पाण्डेय सहित कई थानो की फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. हत्या के बाद अलीगढ़ मण्डल के डीआईजी प्रभाकर चौधरी व आगरा जोन की एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ एटा के लिए रवाना हो गयी. दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए. साथ ही पुलिस ने कमल सिंह और उनके बेटे से पूछताछ कर रही है.
अगले महीने थी ज्योति की शादी
बताया गया कि मृतकों में शामिल कमल सिंह की बेटी ज्योति (23) की शादी अगले महीने फरवरी में 10 या 11 तारीख को होनी थी. मृतक लड़की ज्योति की शादी चंडीगढ़ के रहने वाले सक्सेना लड़के के साथ इंटर कास्ट मैरिज होने वाली थी. उसकी शादी के लिए आज 4 लाख रुपये लड़के के परिजनों को देने चंडीगढ़ जाने थे. सूत्र बताते हैं कि मृतक लड़की ज्योति नोएडा में बैंक में नौकरी करती थी और लड़का चंडीगढ़ में नौकरी करता है. दोनों की पहली मुलाकात भी नोएडा में ही हुई थी.
पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा?
एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि सुनहरी नगर में गंगा सिंह शाक्य के यहां 4 लोगों की हत्या हुई है. उन्होंने बताया कि हत्याकांड में अभी तक की जांच में रंजिश या आपसी मनमुटाव जैसी बात सामने नहीं आई है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है. जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा.
