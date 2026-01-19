एक लाश बिस्तर पर, दो शव फर्श पर, चौथे की मौत अस्पताल में...एटा में दिल दहलाने वाली वारदात

एटा में दिनदहाड़े एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ले में अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. मृतकों में 70 वर्षीय डॉ. गंगा सिंह शाक्य, उनकी 20 वर्षीय नातिन ज्योति, 40 वर्षीय रत्ना देवी और उनकी पत्नी 65 वर्षीय श्यामा देवी शामिल हैं. श्यामा देवी को गंभीर हालत में एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया.

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. अलीगढ़ मंडल के डीआईजी प्रभाकर चौधरी और आगरा जोन की एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ एटा के लिए रवाना हो गए हैं. दोनों वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे. वहीं एटा के एसएसपी श्याम नारायण सिंह भी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद एटा के लिए रवाना हो चुके हैं.

पुलिस ने डॉग स्क्वॉड को बुलाया

पुलिस ने मौके पर डॉग स्क्वॉड को बुलाया है और फॉरेंसिक टीम भी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. मृतकों के घर के बाहर भारी भीड़ जमा है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है.

मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है- एटा पुलिस

इस बीच सामने आया है कि मृतक गंगा सिंह शाक्य के बेटे कमल सिंह का बेटा देवांश घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था. वह सुनहरी नगर स्थित कलावती सरस्वती स्कूल में कक्षा 5 का छात्र है. छुट्टी के बाद जब वह घर लौटा तो पुलिस ने उससे भी पूछताछ की. देवांश अपने पिता कमल सिंह के साथ है. एटा पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश के लिए टीम का गठन किया गया है.

