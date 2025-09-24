हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: उत्तराखंड में इन राजनीतिक दलों पर चला निर्वाचन आयोग का चाबुक, किया गया डीलिस्ट

Uttarakhand News: उत्तराखंड में इन राजनीतिक दलों पर चला निर्वाचन आयोग का चाबुक, किया गया डीलिस्ट

Dehradun News: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में रजिस्टर्ड 11 और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर दिया है. इससे पहे 9 अगस्त को 6 दलों को डीलिस्ट किया गया था.

By : दानिश खान | Updated at : 24 Sep 2025 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय निर्वाचन आयोग समय-समय पर प्रदेश के सभी राज्यों में रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों की सक्रियता की जानकारी अपडेट करता रहता है. इसी क्रम में, भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में रजिस्टर्ड 11 और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर दिया है. बता दें कि इससे पहले, 9 अगस्त को भी 6 दलों को डीलिस्ट किया गया था. इसके साथ ही, दो पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया गया है.

आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, इन दलों ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया. यह साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों पर बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है.

निष्क्रियता के चलते किया गया डीलिस्ट

दरअसल, हर 5 साल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम नए-नए राजनीतिक दल सक्रिय हो जाते हैं. यही नहीं, ये राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड भी हो जाते हैं. साथ ही, एक विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उनकी सक्रियता समाप्त हो जाती है, जिसके चलते भारत निर्वाचन आयोग इन राजनीतिक दलों की सक्रियता न होने के चलते इनको डीलिस्ट करने की कार्रवाई करता है.

आयोग ने अपील करने के लिए दिया 30 दिन का समय

भारत निर्वाचन आयोग ने पहले चरण में छह पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर डीलिस्ट की कार्रवाई की थी, इसके बाद दूसरे चरण में 11 पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर यह कार्रवाई की गई है. इन 11 राजनीतिक दलों को 30 दिन के भीतर अंतिम अपील करने का समय दिया गया है. इसके अलावा, दो राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर 13 अक्टूबर 2025 तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है.

भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में रजिस्टर्ड भारतीय सर्वोदय पार्टी और उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी को, जो कि पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, नोटिस जारी किया है. इन दलों की ओर से बीते 6 सालों में यानी साल 2019 से अभी तक कोई भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया गया है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट आयोग में जमा भी नहीं कराया है.

जबकि नियम है कि विधानसभा चुनाव होने से 75 दिनों और लोकसभा चुनाव होने से 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करानी अनिवार्य होती है, जिसके चलते भारत निर्वाचन आयोग 13 अक्टूबर 2025 तक इन दलों को अपना पक्ष रखने का समय दे रहा है.

रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों का मिलता है ये फायदा

वही जो दल रजिस्टर्ड हैं, उनका क्या लाभ मिलता है, यह भी जान लेते हैं. बता दें कि राजनीतिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों के तहत भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड होते हैं. दलों के रजिस्ट्रेशन के बाद आयोग की ओर से ऐसे राजनीतिक दलों को तमाम तरह के लाभ भी दिए जाते हैं, जिनमें आयकर से छूट, आयकर अधिनियम की धारा 13 के तहत मान्यता, प्रतीक आदेश के पारा 6 के तहत प्रतीक आवंटन, प्रतीक आदेश के पारा 10 बी के तहत रूप के लिए माननीय प्रतीक आवंटन, प्रतीक आदेश के तहत मान्यता प्राप्त दलों के लिए आरक्षित प्रतीक और स्टार प्रचारकों का नामांकन शामिल है.

आइए आपको बताते हैं कि किन 11 दलों को 19 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग ने डीलिस्ट किया है:

1. भारतीय कौमी दल पार्टी
2. भारत परिवर्तन पार्टी
3. भारतीय मूल निवासी समाज
4. भारतीय अंत्योदय पार्टी
5. राष्ट्रीय जन सहायता
6. उत्तराखंड जनशक्ति पार्टी
7. उत्तराखंड प्रजातंत्र पार्टी
8. उत्तराखंड भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी
9. भारतीय सम्राट सुभाष सी
10. गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट
11. पीपुल्स पार्टी

इससे पहले भी 6 अगस्त को 6 राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग ने डीलिस्ट किया है.

वहीं, 9 अगस्त को 6 दलों को डीलिस्ट किया गया, जिसकी जानकारी इस प्रकार है:

1. भारतीय जन क्रांति पार्टी
2. हमारी जान मंच पार्टी
3. मैदानी क्रांति दल
4. प्रजामंडल पार्टी
5. राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी
6. राष्ट्रीय जन सहायता

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2025 11:43 AM (IST)
Tags :
Election Commission Of India Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल मलिक को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
नौकरी
BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget