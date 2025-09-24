Uttarakhand News: उत्तराखंड में इन राजनीतिक दलों पर चला निर्वाचन आयोग का चाबुक, किया गया डीलिस्ट
Dehradun News: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में रजिस्टर्ड 11 और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर दिया है. इससे पहे 9 अगस्त को 6 दलों को डीलिस्ट किया गया था.
भारतीय निर्वाचन आयोग समय-समय पर प्रदेश के सभी राज्यों में रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों की सक्रियता की जानकारी अपडेट करता रहता है. इसी क्रम में, भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में रजिस्टर्ड 11 और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर दिया है. बता दें कि इससे पहले, 9 अगस्त को भी 6 दलों को डीलिस्ट किया गया था. इसके साथ ही, दो पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया गया है.
आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, इन दलों ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया. यह साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों पर बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है.
निष्क्रियता के चलते किया गया डीलिस्ट
दरअसल, हर 5 साल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम नए-नए राजनीतिक दल सक्रिय हो जाते हैं. यही नहीं, ये राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड भी हो जाते हैं. साथ ही, एक विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उनकी सक्रियता समाप्त हो जाती है, जिसके चलते भारत निर्वाचन आयोग इन राजनीतिक दलों की सक्रियता न होने के चलते इनको डीलिस्ट करने की कार्रवाई करता है.
आयोग ने अपील करने के लिए दिया 30 दिन का समय
भारत निर्वाचन आयोग ने पहले चरण में छह पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर डीलिस्ट की कार्रवाई की थी, इसके बाद दूसरे चरण में 11 पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर यह कार्रवाई की गई है. इन 11 राजनीतिक दलों को 30 दिन के भीतर अंतिम अपील करने का समय दिया गया है. इसके अलावा, दो राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर 13 अक्टूबर 2025 तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है.
भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में रजिस्टर्ड भारतीय सर्वोदय पार्टी और उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी को, जो कि पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, नोटिस जारी किया है. इन दलों की ओर से बीते 6 सालों में यानी साल 2019 से अभी तक कोई भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया गया है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट आयोग में जमा भी नहीं कराया है.
जबकि नियम है कि विधानसभा चुनाव होने से 75 दिनों और लोकसभा चुनाव होने से 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करानी अनिवार्य होती है, जिसके चलते भारत निर्वाचन आयोग 13 अक्टूबर 2025 तक इन दलों को अपना पक्ष रखने का समय दे रहा है.
रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों का मिलता है ये फायदा
वही जो दल रजिस्टर्ड हैं, उनका क्या लाभ मिलता है, यह भी जान लेते हैं. बता दें कि राजनीतिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों के तहत भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड होते हैं. दलों के रजिस्ट्रेशन के बाद आयोग की ओर से ऐसे राजनीतिक दलों को तमाम तरह के लाभ भी दिए जाते हैं, जिनमें आयकर से छूट, आयकर अधिनियम की धारा 13 के तहत मान्यता, प्रतीक आदेश के पारा 6 के तहत प्रतीक आवंटन, प्रतीक आदेश के पारा 10 बी के तहत रूप के लिए माननीय प्रतीक आवंटन, प्रतीक आदेश के तहत मान्यता प्राप्त दलों के लिए आरक्षित प्रतीक और स्टार प्रचारकों का नामांकन शामिल है.
आइए आपको बताते हैं कि किन 11 दलों को 19 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग ने डीलिस्ट किया है:
1. भारतीय कौमी दल पार्टी
2. भारत परिवर्तन पार्टी
3. भारतीय मूल निवासी समाज
4. भारतीय अंत्योदय पार्टी
5. राष्ट्रीय जन सहायता
6. उत्तराखंड जनशक्ति पार्टी
7. उत्तराखंड प्रजातंत्र पार्टी
8. उत्तराखंड भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी
9. भारतीय सम्राट सुभाष सी
10. गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट
11. पीपुल्स पार्टी
इससे पहले भी 6 अगस्त को 6 राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग ने डीलिस्ट किया है.
वहीं, 9 अगस्त को 6 दलों को डीलिस्ट किया गया, जिसकी जानकारी इस प्रकार है:
1. भारतीय जन क्रांति पार्टी
2. हमारी जान मंच पार्टी
3. मैदानी क्रांति दल
4. प्रजामंडल पार्टी
5. राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी
6. राष्ट्रीय जन सहायता
