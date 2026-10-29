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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशिक्षकों एवं स्नातकों की आकांक्षाओं को सशक्त स्वर देंगे निर्वाचित जनप्रतिनिधि: मुख्यमंत्री

शिक्षकों एवं स्नातकों की आकांक्षाओं को सशक्त स्वर देंगे निर्वाचित जनप्रतिनिधि: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा- विश्वास है कि आप सभी शिक्षकों एवं स्नातकों की आकांक्षाओं को सशक्त स्वर देते हुए उनके हितों के संरक्षण, शिक्षा के उन्नयन और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Oct 2026 01:14 PM (IST)
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 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन- 2026 में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई दी. मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि शिक्षकों एवं स्नातकों की आकांक्षाओं को सशक्त स्वर देंगे. 

यशस्वी कार्यकाल की मंगलकामना
मुख्यमंत्री ने कहा- विश्वास है कि आप सभी शिक्षकों एवं स्नातकों की आकांक्षाओं को सशक्त स्वर देते हुए उनके हितों के संरक्षण, शिक्षा के उन्नयन और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे. आप सभी के यशस्वी कार्यकाल हेतु अनंत मंगलकामनाएं.

23 अक्टूबर को हुआ था मतदान
गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के छह शिक्षक व पांच स्नातक क्षेत्रों से विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के लिए मतदान हुआ था. 27 अक्टूबर से मतगणना प्रारंभ हुई थी.

Published at : 29 Oct 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS States News
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