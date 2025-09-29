उत्तर प्रदेश में इस समय नवरात्रि की धूम मची हुई और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से बड़ा ऐलान किया है. यूपी में नवरात्रि की नवमी के साथ ही दशहरा (विजयादशमी) के अलावा 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर भी पूरे राज्य में सरकारी छुट्टी रहेगी. जहां यूपी में नवमी के दिन 1 अक्टूबर और दशहरा के दिन 2 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी जो कि सरकारी कलेंडर में पहले से ही दिया गया है. इसी बीच 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन भी छुट्टी रहेगी.

सीएम योगी ने दो दिन पहले ही ऐलान किया था कि 7 अक्टूबर को भगवान महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती है और हम घोषणा कर रहे हैं कि उस दिन प्रदेश में छुट्टी का दिवस रखेंगे. इस दिन सभी स्कूल-कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे.

