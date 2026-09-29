दून यूनिवर्सिटी के खाने में निकला कीड़ा-घोंघा, छात्राओं ने किया देर रात प्रदर्शन

देहरादून की दून यूनिवर्सिटी में बीती रात खूब बवाल देखने को मिला, जहां अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ देर रात तक जमकर हल्ला बोल किया. आरोप है कि सोमवार (28 सितंबर) शाम गर्ल्स हॉस्टल के मेस के खाने में कीड़े और घोंघा मिला और यह खाना 50 से ज्यादा छात्राओं को परोसा गया. नाराज छात्राओं ने देर रात तक परिसर में प्रदर्शन कर टेंडर बदलने की मांग की.

खाना लेते समय सलाद की ट्रे पर रेंग रहे थे कीड़ा और घोंघा

सोमवार शाम छात्राएं रोज की तरह डिनर के लिए मेस पहुंची थीं, तभी खाना लेते समय एक छात्रा की नजर सलाद की ट्रे पर पड़ी जिसमें कीड़ा और घोंघा रेंग रहे थे. छात्रा ने तुरंत बाकी साथियों को खाना खाने से रोका और ट्रे दिखाकर सबको स्थिति बताई कुछ ही देर में मेस में छात्राओं की भीड़ जुट गई और गुस्सा फूट पड़ा. छात्राओं ने मौके पर ही विरोध शुरू कर दिया और विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को बुलाने की मांग रखी.

मेस संचालक के खिलाफ नाराजगी जताते हुए वे लगातार हमारा टेंडर चेंज करो के नारे लगाती रहीं. मामला बढ़ता देख यूनिवर्सिटी प्रशासन हरकत में आ गया और देर रात अधिकारियों और फैकल्टी सदस्यों की टीम छात्राओं के बीच पहुंची और उन्हें समझाने की कोशिश की. हालांकि छात्राएं अपनी टेंडर रद्द करने वाली मांग पर अड़ी रहीं.

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आश्वासन के बाद शांत हुआ विरोध प्रदर्शन

लंबी बातचीत के बाद प्रबंधन ने भोजन की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों पर जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिलाया. साथ ही मेस संचालक और लापरवाही के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात पर भी आश्वासन दिया गया, जिसके बाद देर रात छात्राओं ने प्रदर्शन खत्म किया गया. इस घटना ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल प्रबंधन और मेस की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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