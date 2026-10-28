बाबा रामदेव ने 26 अक्टूबर 2026 को संभल में कहा, 'ओवैसी दूसरी जगहों के लिए अच्छे हों या न हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए वह बहुत अच्छे हैं क्योंकि कुछ वर्गों में वोट बंटवारे से योगी को बहुत फायदा होगा.' यह कोई अलग-थलग बयान नहीं है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (SP) लंबे समय से असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM को 'बीजेपी की बी-टीम' और 'वोट कटवा' कहते आए हैं. 2022 के UP चुनाव से लेकर 2025 के दिल्ली और बिहार चुनावों तक, आंकड़े बताते हैं कि AIMIM को खुद जीत नहीं मिलती, लेकिन उसकी वजह से हार-जीत का गणित जरूर बदल जाता है. अक्सर इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलता है.

क्या यह सिर्फ राजनीतिक आरोप है या इसके पीछे ठोस चुनावी डेटा और समझ है?

'बी-टीम' और 'वोट कटवा' का आरोप क्या है?

सीधा आरोप है कि AIMIM चुनाव में उतरती है, मुस्लिम और विपक्षी वोटों में सेंध लगाती है, लेकिन खुद जीतने में नाकाम रहती है. नतीजतन, विपक्षी दलों का वोट बंट जाता है और BJP या उसके सहयोगी कम वोटों पर भी सीट जीत जाते हैं.

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि 'ओवैसी और बीजेपी जुड़वां भाई हैं.' ओवैसी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि BJP इसलिए जीत रही है क्योंकि विपक्ष 'नाकाम' है और BJP ने हिंदू वोटों को एकजुट कर लिया है.

इसे 3 बड़े उदाहरण से समझें:

1. उत्तर प्रदेश 2022: जीरो सीट, लेकिन 7 सीटों पर असर

AIMIM ने 2022 के UP विधानसभा चुनाव में 96 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. पार्टी को राज्यव्यापी सिर्फ 0.49% वोट मिले और एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन यह शून्य भी शून्य नहीं था. AIMIM ने कम से कम 7 सीटों पर मुस्लिम वोटों को बांटकर BJP की जीत को आसान बनाया.

उदाहरण के तौर पर, नकुड़ में BJP सिर्फ 315 वोटों से जीती, जबकि AIMIM को 3,500 से ज्यादा वोट मिले. कुर्सी में AIMIM को 8,500 से ज्यादा वोट मिले, जबकि BJP ने SP को सिर्फ कुछ सौ वोटों से हराया. यानी AIMIM के वोट SP को मिले होते, तो नतीजा पलट सकता था.

2. दिल्ली 2025: सीट नहीं जीती, BJP की जीत में अहम रही

2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM ने ओखला और मुस्तफाबाद में उम्मीदवार उतारे. पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन उसने कांग्रेस को चौथे स्थान पर धकेल दिया और विपक्षी वोटों को बांटकर BJP की जीत को सुगम बनाया.

मुस्तफाबाद में BJP 17,578 वोटों से जीती, जबकि AIMIM के ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले. ओखला में AIMIM के शिफा उर रहमान खान को 39,558 वोट मिले, जबकि कांग्रेस सिर्फ 12,739 पर सिमट गई. BJP ने कहा, 'वोटों के बंटवारे ने हमारी जीत में निर्णायक मदद की.'

3. बिहार 2025: 5 सीटें जीतीं, लेकिन 24 सीटों पर विपक्ष को हराया

AIMIM ने बिहार 2025 में 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 सीटें सीमांचल क्षेत्र में जीतीं और राज्यव्यापी 1.85% वोट हासिल किए. द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक, AIMIM की वजह से महागठबंधन को 24 सीटों पर नुकसान हुआ.

कांग्रेस नेता मोहम्मद वलीउल्लाह समीर का कहना है कि यह 2020 का ही दोहराव है. तब भी AIMIM ने 5 सीटें जीती थीं और विपक्ष को 24 सीटों पर हराया था.

'बी-टीम' का आरोप सिर्फ UP-बिहार तक सीमित नहीं

महाराष्ट्र में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में AIMIM पर कांग्रेस-NCP गठबंधन के वोट काटने का आरोप लगा, खासकर औरंगाबाद, मालेगांव और मुंबई के मुस्लिम इलाकों में. इससे त्रिकोणीय मुकाबले बने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को फायदा हुआ.

2024 में भी AIMIM ने सिर्फ एक सीट जीती, लेकिन कई ऐसी सीटों पर विपक्षी वोट बांटे जो पहले 'सुरक्षित' मानी जाती थीं.

यह 'सियासी हकीकत' है, सिर्फ आरोप नहीं

पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि ओवैसी के चुनावी मैदान में उतरने से मुस्लिम वोटों के बंटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. 2022 के UP चुनाव में AIMIM ने 100 सीटों पर दावा किया था, लेकिन सिर्फ 0.43% वोट मिले और एक भी सीट नहीं मिली.

रशीद किदवई कहते हैं, 'महाराष्ट्र और बिहार के अनुभव के बाद UP में भी मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग ओवैसी को संदेह की नजर से देख रहा है. एक बड़ा वर्ग मानता है कि वह मुख्य रूप से SP-कांग्रेस का वोट काटने के लिए मैदान में उतरे हैं.'

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इतिहास और संस्कृति के प्रोफेसर रिजवान कैसर का मानना है कि ओवैसी की राजनीति BJP की बहुसंख्यक राजनीति का समाधान नहीं है. यानी ओवैसी BJP के खिलाफ एक विकल्प होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक रणनीति उसी ध्रुवीकरण को मजबूत करती है जिससे BJP को फायदा मिलता है.

राजनीतिक विश्लेषक मुनीर ने आउटलुक से सीधे तौर पर कहते हैं, 'हम यह नहीं कहते कि ओवैसी BJP के एजेंट हैं, लेकिन उनकी मौजूदा रणनीति धर्मनिरपेक्ष ताकतों की एकता को नष्ट कर रही है.' यही 'बी-टीम' आरोप का सबसे संतुलित विश्लेषण है. ओवैसी जानबूझकर BJP की मदद नहीं कर रहे, लेकिन उनकी राजनीति का अंतिम नतीजा यही होता है.

तो BJP को फायदा कैसे होता है?

यह दो-स्तरीय गणित है...

पहला स्तर: सीधा वोट बंटवारा

जब AIMIM मुस्लिम-प्रभावित सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, तो SP-कांग्रेस का मुस्लिम वोट बंट जाता है. अगर अंतर कम हो, तो BJP कम वोटों पर भी जीत जाती है. 2022 UP में 7 सीटों पर, 2025 दिल्ली में ओखला-मुस्तफाबाद में और 2025 बिहार में 24 सीटों पर यही हुआ.

दूसरा स्तर: ध्रुवीकरण का ईंधन

ओवैसी की मौजूदगी BJP को यह कहने का मौका देती है कि 'देखिए, मुस्लिम वोट बंट रहा है, एक अलग मुस्लिम ताकत उभर रही है. इस वजह से हिंदू वोटों को एकजुट होना चाहिए.' इससे BJP का हिंदू वोट बैंक और मजबूत होता है.

ओवैसी खुद इस बात को मानते हैं कि BJP 'लगभग 50% हिंदू वोटों को एकजुट कर चुकी है' और यही उसकी जीत का असली कारण है. विपक्ष का तर्क है कि ओवैसी की राजनीति उसी ध्रुवीकरण को और हवा देती है जिससे BJP को फायदा मिलता है.

2027 UP: ओवैसी की 'नई रणनीति' और खतरा

2022 में AIMIM ने 95 सीटों पर चुनाव लड़कर 0.49% वोट पाया था और एक भी सीट नहीं जीती थी. 2026 में ओवैसी ने रणनीति बदली है. ओवैसी ने जून 2026 से बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद और कानपुर में पांच जनसभाएं की हैं और सीधे SP के मुस्लिम गढ़ों को निशाना बनाया है.

ओवैसी SP पर आरोप लगा रहे हैं कि वह मुस्लिम वोटों पर निर्भर है लेकिन समुदाय को 'राजनीतिक प्रतिनिधित्व' नहीं देती. AIMIM अब 'हिस्सेदारी' की मांग कर रही है, सिर्फ गठबंधन नहीं.

यह रणनीति SP के लिए 'दोधारी तलवार' है. अगर SP ओवैसी से गठबंधन करती है, तो BJP उसे 'तुष्टिकरण' कहकर हिंदू वोटों को और ध्रुवीकृत कर सकती है. अगर गठबंधन नहीं करती, तो ओवैसी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर BJP को फायदा पहुंचा सकते हैं. SP ने अभी तक ओवैसी के गठबंधन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है.

ओवैसी की राजनीति का 'नतीजा' BJP के लिए फायदेमंद

बाबा रामदेव का बयान, कांग्रेस-SP के 'बी-टीम' और 'वोट कटवा' के आरोप और 2022 से 2025 तक के चुनावी आंकड़े एक ही कहानी कहते हैं. ओवैसी जानबूझकर BJP की मदद नहीं करते, लेकिन उनकी राजनीतिक रणनीति विपक्षी वोटों को बांटती है, ध्रुवीकरण को हवा देती है और आखिर में BJP को फायदा पहुंचाती है.

2027 के UP चुनाव में यह सवाल और भी अहम हो जाएगा, क्योंकि ओवैसी ने पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है. किदवई कहते हैं, 'मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग अब ओवैसी को संदेह की नजर से देख रहा है. सच यही है कि ओवैसी की राजनीति का सबसे बड़ा फायदार्थी BJP ही है. चाहे वह इसे स्वीकार करे या न करे.'