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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीएम योगी ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, हुनरमंद हाथों के सम्मान की अपील

सीएम योगी ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, हुनरमंद हाथों के सम्मान की अपील

सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है. साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अपने प्रियजनों को उपहार देते समय प्रदेश के हुनरमंद कारीगरों और शिल्पकारों को भी याद रखें.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 05 Nov 2026 10:58 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह आत्मीयता, उल्लास और लोकमंगल की भावना का पर्व है. इस पावन अवसर पर अपने प्रियजनों को उपहार देते समय प्रदेश के हुनरमंद कारीगरों और शिल्पकारों को भी याद रखें. उनकी साधना से उत्तर प्रदेश की कला और शिल्प को विशिष्ट पहचान मिली है.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना ने प्रदेश की पारंपरिक कलाओं को नई पहचान दिलाई है. आज प्रदेश के निर्यात में ओडीओपी उत्पादों की लगभग 50 प्रतिशत भागीदारी है. वहीं, 81 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश की विशिष्ट उत्पाद परंपराएं वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं.

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ODOP उत्पादों को उपहार स्वरूप अपनाने की अपील

सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से इस दीपावली पर ओडीओपी उत्पादों को उपहार स्वरूप अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह प्रदेश की समृद्ध विरासत और कारीगरों, शिल्पकारों एवं उद्यमियों के परिश्रम के प्रति सम्मान है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के आह्वान को आत्मसात करते हुए स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करें और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूती दें.

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Published at : 05 Nov 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH Diwali 2026 States News
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