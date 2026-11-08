ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अयोध्या में रामभक्तों पर अब नहीं चलेंगी गोलियां', सपा पर बरसे CM योगी

'अयोध्या में रामभक्तों पर अब नहीं चलेंगी गोलियां', सपा पर बरसे CM योगी

सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां नहीं चलेंगी. जय श्रीराम बोलने पर किसी को लाठी-डंडे चलाने की अनुमति नहीं होगी.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 08 Nov 2026 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या की निषाद बस्ती में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां नहीं चलेंगी. जय श्रीराम बोलने पर किसी को लाठी-डंडे चलाने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा पर भी अब कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकेगा. सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले समय में अयोध्या पर किसी मंथरा और किसी मारीच की कुदृष्टि न पड़े.

मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीराम के संघर्ष और उनके सहयोगियों का उल्लेख करते हुए कहा कि निषादराज, माता शबरी, वानर और भालुओं के सहयोग से प्रभु श्रीराम ने राक्षसी शक्तियों के खिलाफ मोर्चाबंदी की थी. उन्होंने कहा कि नई अयोध्या के निर्माण में केवल सरकार का ही योगदान नहीं है, बल्कि पार्षदों, सफाईकर्मियों, नाविकों और माझियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को याद करेंगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खब्बू तिवारी के केस में मेरा क्या रोल?', अभय सिंह ने 1990 के मुकदमे का खोला राज
'खब्बू तिवारी के केस में मेरा क्या रोल?', अभय सिंह ने 1990 के मुकदमे का खोला राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली पर CM योगी का खास संदेश, मायावती और केशव मौर्य ने भी दी बधाई
दिवाली पर CM योगी का खास संदेश, मायावती और केशव मौर्य ने भी दी बधाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोलीः बद्रीनाथ धाम की पहाड़ी पर भड़की आग, 2KM दूर से दिखीं लपटें
चमोलीः बद्रीनाथ धाम की पहाड़ी पर भड़की आग, 2KM दूर से दिखीं लपटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी रेलवे स्टेशन पर सीट को लेकर भिड़े यात्री, जमकर हुई मारपीट
वाराणसी रेलवे स्टेशन पर सीट को लेकर भिड़े यात्री, जमकर हुई मारपीट

'खब्बू तिवारी के केस में मेरा क्या रोल?', अभय सिंह ने 1990 के मुकदमे का खोला राज

'विकास की विरासत को सुरक्षित रखना स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी'

सीएम योगी ने कहा कि सरकार निर्माण करा सकती है, लेकिन विकास की विरासत को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों की भी है. इस दौरान उन्होंने सफाईकर्मियों, नाविकों, माझियों, निषाद समाज के लोगों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पार्षदों को सम्मानित किया. मुख्यमंत्री ने सभी को दीपावली का उपहार देकर उनके योगदान के लिए आभार जताया.

हर घर में जले खुशियों का दीप, कोई परिवार दीपावली के उल्लास से वंचित न रहे: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रभु श्रीराम से सभी के सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि की कामना की. उन्होंने कहा कि दीपावली की खुशियां समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए. कोई भी परिवार त्योहार के उल्लास से वंचित न रहे, इसके लिए जरूरतमंद परिवारों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने लोगों से स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों से खरीदारी करने की अपील की. उन्होंने कहा कि मिट्टी के दीयों से घरों को रोशन करने के साथ स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों के जीवन में भी खुशियां लाएं. उन्होंने कहा कि अयोध्या की प्राचीन दीपावली परंपरा को दीपोत्सव के माध्यम से नई भव्यता और वैश्विक पहचान मिली है.

सीएम योगी ने कहा कि दीपावली का पर्व अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और निराशा पर आशा की विजय का संदेश देता है. उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के संकल्प के साथ दीपावली मनाने की अपील की.

चमोलीः बद्रीनाथ धाम की पहाड़ी पर भड़की आग, 2KM दूर से दिखीं लपटें

Published at : 08 Nov 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH Ayodhya NEWS Diwali 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खब्बू तिवारी के केस में मेरा क्या रोल?', अभय सिंह ने 1990 के मुकदमे का खोला राज
'खब्बू तिवारी के केस में मेरा क्या रोल?', अभय सिंह ने 1990 के मुकदमे का खोला राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली पर CM योगी का खास संदेश, मायावती और केशव मौर्य ने भी दी बधाई
दिवाली पर CM योगी का खास संदेश, मायावती और केशव मौर्य ने भी दी बधाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोलीः बद्रीनाथ धाम की पहाड़ी पर भड़की आग, 2KM दूर से दिखीं लपटें
चमोलीः बद्रीनाथ धाम की पहाड़ी पर भड़की आग, 2KM दूर से दिखीं लपटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी रेलवे स्टेशन पर सीट को लेकर भिड़े यात्री, जमकर हुई मारपीट
वाराणसी रेलवे स्टेशन पर सीट को लेकर भिड़े यात्री, जमकर हुई मारपीट
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
पंजाब
पंजाब: अबोहर में दीपावली पर बड़ा हादसा, हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग
पंजाब: अबोहर में दीपावली पर बड़ा हादसा, हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग
आईपीएल 2026
SRH की रिलीज लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे 3 नाम, दो बार के पर्पल कैप विनर का पत्ता साफ!
SRH की रिलीज लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे 3 नाम, दो बार के पर्पल कैप विनर का पत्ता साफ!
बॉलीवुड
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी चेतावनी
राजस्थान
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
विश्व
पोलैंड में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 11 नवंबर तक शोक, जानें पूरा मामला
पोलैंड में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 11 नवंबर तक शोक, जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
Brain Activity: क्या सोते समय भी काम करता है इंसानी दिमाग, जानें नींद में क्या होता है?
क्या सोते समय भी काम करता है इंसानी दिमाग, जानें नींद में क्या होता है?
ट्रेंडिंग
चोरी पड़ी भारी!' यात्रियों ने हाथ पकड़ ट्रेन की खिड़की से लटकाया, वीडियो वायरल
चोरी पड़ी भारी!' यात्रियों ने हाथ पकड़ ट्रेन की खिड़की से लटकाया, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget