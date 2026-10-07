दीपोत्सव में रामायण के रंग में रंगेगी अयोध्या, 56 घाटों पर जलेंगे 30 लाख दिये

भगवान श्री राम की धरती अयोध्या में इस बार दिवाली के मौके पर दीपोत्सव और भी भव्य बनाया जाएगा. 56 घाटों पर 30 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे. पूरी रामनगरी रामायण के रंग में सजी नजर आएगी. लखनऊ से अयोध्या और रायबरेली तक जगह जगह प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे. रामकथा पार्क, राम की पैड़ी और सरयू तट तक रामायण की थीम पर सजावट की जाएगी. वही, भगवान रा. पुष्पक विमान से आएंगे.

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 6 से 8 नवंबर तक अयोध्या में कई कार्यक्रम होंगे. वहीं 7 नवंबर को मुख्य आयोजन के दौरान रामनगरी के 56 घाटों पर करीब 30 लाख दीये जलाए जाएंगे. श्रद्धालुओं को रास्ता और आयोजन स्थलों की जानकारी आसानी से मिल सके, इसके लिए 10 प्रमुख स्थानों पर थीम आधारित वे-फाइंडर लगाए जाएंगे. इसके अलावा वर्टिकल स्क्रीन के जरिए भी लोगों को जानकारी दी जाएगी.

रामकथा पार्क का मंच भी बदलेगा

रामकथा पार्क में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्थायी मंच को भी नए कलेवर में सजाया जाएगा. मंच पर एलईडी स्क्रीन, बेहतर साउंड और लाइटिंग के साथ थीम आधारित सजावट की जाएगी. दोनों तरफ सीढ़ियां, रंगोली के साथ मंच पर बैठने की व्यवस्था होगी.

अयोध्या के रास्तों पर बनेंगे भव्य गेट

अयोध्या जाने वाले रास्तों को दीपोत्सव के मौके पर सजाया जाएगा. लखनऊ, सुल्तानपुर और रायबरेली के रास्तों पर भव्य सजावटी गेट तैयार किए जाएंगे. हर गेट की अलग थीम और पहचान होगी. रोशनी और रामायण आधारित सजावट के साथ ये गेट अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए दीपोत्सव का आकर्षण होंगे. सजावट के जरिए बच्चों और नई पीढ़ी को रामायण से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा. रामायण के अलग-अलग कांड और प्रसंग की एक-एक पंक्ति में समझाया जाएगा.

इस बात तीन लाख दीये ज्यादा जलेंगे

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस बार अयोध्या में 30 लाख दिए जलाए जाएंगे. पिछले 3 साल के आंकड़ों का नजर डालें तो इस बार 3.83 लाख ज्यादा दीये जलाए जाएंगे. 2025 में 26,17,215 दीये जले थे जबकि 2024 में 25,12,585 दीये जलाए गए थे.