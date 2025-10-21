दीवाली पर आग का तांडव, देहरादून समेत कई शहरों में दुकानें जलकर खाक

देहरादून में दीपावली की रात जहां एक ओर रोशनी और खुशियों का पर्व मनाया गया, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया. देहरादून, नैनीताल और कोटद्वार से आग लगने की कई घटनाएं सामने आईं, जिनमें कई दुकानें जलकर खाक हो गईं और अफरातफरी का माहौल बन गया.

कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के निरंजनपुर सब्जी मंडी में गेट नंबर-1 के पास एक दुकान की छत पर रखी अंडों की खाली क्रेट में एक आतिशबाजी का रॉकेट आकर गिर गया, जिससे आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. कोतवाली प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

नगर अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय के अनुसार, दीपावली की रात देहरादून शहर में कुल 12 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुईं, जिन पर दमकल टीमों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नियंत्रण पाया.

नैनीताल में लगी भीषण आग

नैनीताल के मशहूर ओल्ड लंदन हाउस भवन में एक बार फिर आग लग गई, जिससे तीन दुकानें जलकर राख हो गईं. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गौरतलब है कि 27 अगस्त 2025 को भी इसी भवन में भीषण आग लगी थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई थी.

कोटद्वार के होटल में भयंकर आग की लपटें

पौड़ी जिले के कोटद्वार क्षेत्र में दीपावली की रात बावर्ची होटल में आग लगने की घटना हुई. आग इतनी तेज थी कि होटल पूरी तरह चपेट में आ गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है.