सोशल मीडिया पर अपने हरियाणवी डांस से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली 30 वर्षीय मशहूर इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का मंगलवार देर रात गाजियाबाद में अचानक निधन हो गया. लगभग 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स वाली दिव्यांका की मौत की खबर से उनके फैंस और परिवार भारी सदमे में हैं. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि एक दिन पहले तक हंसने-बोलने वाली उनकी होनहार बेटी अब इस दुनिया में नहीं है.

कमरे में अचेत मिलीं, सिर पर थी हल्की सूजन

बुलंदशहर की मूल निवासी दिव्यांका अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित 'संचार रेजीडेंसी' में रहती थीं. पिता गजेंद्र सिरोही और परिजनों के मुताबिक, मंगलवार दोपहर को दिव्यांका ने अपनी तबीयत खराब होने की बात कही थी. खाना खाने के बाद वह आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गईं. रात को जब उनका भाई काम से वापस लौटा, तो उसने दिव्यांका को बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ा पाया.

परिजनों के अनुसार, उस वक्त उनका शरीर अकड़ चुका था. शरीर पर चोट का कोई अन्य निशान नहीं था, केवल सिर पर हल्की सी सूजन नजर आ रही थी. घबराए परिजन उन्हें आनन-फानन में अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कोरोना काल में मिली थी पॉपुलैरिटी

MBA की पढ़ाई पूरी कर चुकीं दिव्यांका बेहद समझदार और होनहार थीं. कोरोना लॉकडाउन के दौरान खाली समय में उन्होंने हरियाणवी गानों पर डांस वीडियो बनाना शुरू किया था. उनके शानदार डांस मूव्स और एक्सप्रेशंस ने उन्हें रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बना दिया और कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई.

हिंडन मोक्ष स्थली पर हुआ अंतिम संस्कार

एक हंसती-खेलती बेटी के अचानक चले जाने से दिव्यांका के माता-पिता, भाई-बहन और अन्य रिश्तेदार (जैसे जितेश कुमार) गहरे दुख में हैं. बुधवार को गाजियाबाद के हिंडन मोक्ष स्थली (राजनगर एक्सटेंशन) पर नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया.

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