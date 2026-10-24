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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव से पहले पूर्व IAS दिव्या मित्तल का बड़ा ऐलान, 403 सीटों पर लड़ेगी पार्टी

UP चुनाव से पहले पूर्व IAS दिव्या मित्तल का बड़ा ऐलान, 403 सीटों पर लड़ेगी पार्टी

यूपी चुनाव से पहले पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 24 Oct 2026 07:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने बड़ा एलान किया. दिव्या मित्तल की जननीति भारत पार्टी विधानसभा चुनाव में सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. प्रदेश की सभी 403 सीटों पर दिव्या मित्तल प्रत्याशी उतारेंगी.

इस ऐलान के दौरान पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने कहा, "सब कुछ छोड़कर जनता के लिए जनता के बीच आई हूं इसलिए राजनीति नहीं जननीति लानी होगी जनता का राज बनाना होगा." बता दें कि प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने के बाद दिव्या ने राजनीति में आने का ऐलान किया.

15 अक्टूबर को बनाई थी जननीति भारत पार्टी

पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए ‘जननीति भारत’ नाम से 15 अक्टूबर को नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी. अब यह पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश के जरिए कहा बताया था कि देश में समस्या राजनीति की कमी नहीं, बल्कि आम लोगों की बात नहीं सुने जाने की है.

उन्होंने जनता की भागीदारी, जरूरत के आधार पर नीतियों के निर्माण और जवाबदेही को अपनी राजनीतिक सोच का आधार बताया था. जनता की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए दिव्या मित्तल ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ, जैसे वह सूरज के सामने दीया लेकर खड़ी हों, जबकि उन्हें केवल खिड़की खोलने की जरूरत थी. उनके इस उदाहरण ने जनता की भागीदारी और लोगों के समर्थन के प्रति उनके अनुभव को सामने रखा.

पार्टी के तीन प्रमुख वचन

दिव्या मित्तल ने पार्टी के तीन प्रमुख वचनों का उल्लेख किया. पहला, देश की नीतियों के केंद्र में जनता होगी और उन्हें तय करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. दूसरा, फैसले किसी व्यक्ति की पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी जरूरत के अनुसार लिए जाएंगे. तीसरा, हर काम के लिए जनता के प्रति जवाबदेही तय होगी और परिणामों के आधार पर सुधार किया जाएगा.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS IAS Divya Mittal UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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