Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के डिडौली क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. यहां एक महिला ने अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद जो हुआ, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था.

कमरे का गेट खुलते ही पत्नी ने पति पर बरसाई चप्पलें

जानकारी के अनुसार, महिला को कई दिनों से शक था कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध रखता है. उसने अपने पति पर नजर रखनी शुरू कर दी. रविवार को जब पति घर से किसी काम का बहाना बनाकर निकला, तो पत्नी ने उसका पीछा किया. कुछ दूर जाने के बाद पति एक होटल में दाखिल हुआ. यह देखकर पत्नी का शक और गहरा गया.

पत्नी होटल पहुंची और कमरे के बाहर खड़ी होकर जोर-जोर से चिल्लाने लगी कि गेट खोलो नहीं तो तोड़ दूंगी. तुझे कच्चा चबा जाऊंगी. दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि उसका पति एक महिला के साथ कमरे में मौजूद था. यह नजारा देखते ही पत्नी आगबबूला हो गई और उसने मौके पर चप्पलों और थप्पड़ों की बरसात कर दी. होटल के स्टाफ और वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन महिला किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी. कहा जा रहा है कि शख्स की गर्लफ्रेंड पांच बच्चों की मां भी है.

शख्स ने पत्नी से मांगी माफी

इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला अपने पति को लगातार डांट रही है और कह रही है कि घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी. उसके पति ने कई बार हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन गुस्से में आगबबूला पत्नी ने उसकी एक नहीं सुनी.