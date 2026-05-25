29 मई को राम मंदिर के परकोटे में माँ भगवती मंदिर पर फहरेगा धर्मध्वज, साध्वी ऋतंभरा करेंगी आरोहण

रामनगरी अयोध्या में 29 मई को राम मंदिर परिसर स्थित माँ भगवती मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज स्थापना का भव्य आयोजन किया जाएगा. राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर परिक्रमा मार्ग की उत्तर दिशा के कोण पर बने दुर्गा माता मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराया जाएगा. इस विशेष अवसर पर पूज्य साध्वी ऋतंभरा मुख्य रूप से शामिल होंगी और उनके कर-कमलों से धर्मध्वज की स्थापना की जाएगी.

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति, विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मंत्री एवं मातृशक्ति प्रमुख मीनाक्षी ताई पेशवे और प्रज्ञा महाला भी शामिल रहेंगी. आयोजन में लगभग साढ़े तीन हजार से चार हजार महिलाओं और मातृशक्ति के शामिल होने की संभावना जताई गई है. कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा.

वहीं, कार्यक्रम को लेकर राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा के अभेद इंतजाम किए गए हैं. राम जन्मभूमि के सुरक्षा अधिकारी बलरामाचारी दुबे ने बताया कि पूरे मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को तीन लेयर में विभाजित किया गया है. मंदिर के बाहरी हिस्से की सुरक्षा पीएसी और सिविल पुलिस के जिम्मे रहेगी, जबकि प्रवेश द्वारों पर पीएसी, एसएसएफ और सिविल पुलिस के जवान तैनात रहेंगे.

मंदिर परिसर के अंदर सीआरपीएफ की छह कंपनियां मुख्य मंदिर, गर्भगृह और परकोटे की सुरक्षा में लगातार मुस्तैद रहेंगी. इसके अलावा बीडीएस और एंटी-सबोटाज टीमें भी सक्रिय रहेंगी. करीब 80 एटीएस और पीएसी कमांडो चौबीसों घंटे निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे.

सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक, मंदिर परिसर की आकाशीय सुरक्षा के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम और जैमर लगातार सक्रिय रखे गए हैं. साथ ही परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी कंट्रोल रूम से लगातार की जा रही है. वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी समय-समय पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं और नियमित रूप से मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है.