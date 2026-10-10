धर्मपाल सिंह ने कल्याण सिंह को समर्पित किया राज्यसभा का प्रमाणपत्र, हुए भावुक

भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित होने पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के प्रति आभार जताया. निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात धर्मपाल सिंह ने अपना प्रमाण पत्र नगर निगम स्थित झंडी पार्क में स्थापित पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के चरणों समर्पित किया.

प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात सबसे पहले उन्होंने हजरतगंज स्थित वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए. इसके बाद वह सीधे कल्याण सिंह की प्रतिमा पर पहुंच कर अपना प्रमाणपत्र उनके चरणों में समर्पित किया.

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कल्याण सिंह को दिया धन्यवाद

धर्मपाल सिंह ने कहा कि यह प्रमाणपत्र हिंदुत्व के पुरोधा बाबू जी के समाज में जनजागरण का प्रतिफल है. यह उपलब्धि धर्मपाल सिंह की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है यह उपलब्धि समाज की है. इसलिए इसका अधिकारी समाज है. यह स्वयं के लिए भावुक क्षण है और इसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकते. कहा कि बाबू जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी दी हुई सीख पर चलने का प्रयास करूंगा. उनका मार्गदर्शन मेरे राजनैतिक जीवन में खूब मिला है. आज वह भौतिक रूप में हमारे साथ नहीं हैं लेकिन उनकी पारलौकिक छाया मेरे साथ आजीवन रहेगी.



2027 में बहुमत की सरकार का दावा

धर्मपाल सिंह ने कहा कि उनके जैसे बहुत सामान्य से कार्यकर्ता जिसने मंडल अध्यक्ष के रूप में पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम शुरू किया था. आज मेरे जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी उपलब्धि राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर दिया है. पार्टी और शीर्ष नेतृत्व ने ने उनपर भरोसा जताया है. वे समाज के लोगों को एकजुट कर पूरे उत्तर प्रदेश में जायेंगे और 2027 में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे.

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