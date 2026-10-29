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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP MLC रिजल्ट पर सपा सांसद नथवानी की प्रतिक्रिया, अखिलेश का जिक्र कर क्या बोले?

UP MLC रिजल्ट पर सपा सांसद नथवानी की प्रतिक्रिया, अखिलेश का जिक्र कर क्या बोले?

यूपी MLC रिजल्ट पर सपा के राज्यसभा सांसद धनराज नथवानी ने पार्टी के विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह सफलता अखिलेश यादव की प्रगतिशील सोच के प्रति जनता के गहरे विश्वास को दर्शाती है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Oct 2026 09:04 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है. वाराणसी खंड शिक्षक सीट, आगरा खंड शिक्षक सीट, इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक सीट, लखनऊ खंड स्नातक सीट और वाराणसी खंड स्नातक सीट पर सपा ने कब्जा जमाया है. अब इस पर सपा के राज्यसभा सांसद धनराज नथवानी ने जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यूपी की जनता को अखिलेश यादव के जनकल्याण की राजनीति पर भरोसा है.

समाजवादी पार्टी के सांसद धनराज नथवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी के सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. यह सफलता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रेरणादायक नेतृत्व, प्रगतिशील सोच और जनकल्याण की राजनीति पर उत्तर प्रदेश की जनता के गहरे विश्वास को दर्शाती है.''

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SP कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी बधाई

इसके साथ ही उन्होंने सभी सम्मानित मतदाताओं का आभार जताया. इसके अलावा नथवानी ने समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को विशेष बधाई दी.

यूपी MLC चुनाव में कहां से किसकी हुई जीत?

वाराणसी खंड स्नातक सीट पर सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा को जीत मिली है. मेरठ खंड स्नातक सीट से बीजेपी के दिनेश कुमार गोयल, लखनऊ खंड शिक्षक सीट से बीजेपी के उमेश द्विवेदी और वाराणसी खंड शिक्षक सीट से सपा के लाल बिहारी यादव विजयी रहे. आगरा खंड शिक्षक सीट से सपा के डॉ. आकाश अग्रवाल, आगरा खंड स्नातक सीट से बीजेपी के डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह को जीत मिली है.

इसके साथ ही इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक सीट से सपा के डॉ. मानसिंह यादव ने जीत दर्ज की. मेरठ खंड शिक्षक सीट से बीजेपी के श्रीचंदर शर्मा, बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक सीट से बीजेपी के डॉ. हरि सिंह ढिल्लो और गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक सीट से बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठी विजयी घोषित किए गए. वहीं, लखनऊ खंड स्नातक सीट पर समाजवादी की कांति सिंह ने जीत हासिल की.

UP MLC चुनाव: सपा की जीत से गदगद अखिलेश ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- भाजपा एक 'फ्लॉप शो'

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
UP MLC Election Results SAMAJWADI PARTY Dhanraj Nathwani
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