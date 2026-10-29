UP MLC रिजल्ट पर सपा सांसद नथवानी की प्रतिक्रिया, अखिलेश का जिक्र कर क्या बोले?

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है. वाराणसी खंड शिक्षक सीट, आगरा खंड शिक्षक सीट, इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक सीट, लखनऊ खंड स्नातक सीट और वाराणसी खंड स्नातक सीट पर सपा ने कब्जा जमाया है. अब इस पर सपा के राज्यसभा सांसद धनराज नथवानी ने जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यूपी की जनता को अखिलेश यादव के जनकल्याण की राजनीति पर भरोसा है.

समाजवादी पार्टी के सांसद धनराज नथवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी के सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. यह सफलता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रेरणादायक नेतृत्व, प्रगतिशील सोच और जनकल्याण की राजनीति पर उत्तर प्रदेश की जनता के गहरे विश्वास को दर्शाती है.''

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी के सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं! यह सफलता समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के प्रेरणादायक नेतृत्व, प्रगतिशील सोच और जनकल्याण की राजनीति पर उत्तर प्रदेश की जनता के गहरे विश्वास को दर्शाती है। सभी सम्मानित मतदाताओं का आभार, साथ ही इस विजय को दिन-रात की मेहनत से संभव बनाने वाले समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को विशेष बधाई। @samajwadiparty @yadavakhilesh — Dhanraj Nathwani (@DhanrajNathwani) October 29, 2026

SP कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी बधाई

इसके साथ ही उन्होंने सभी सम्मानित मतदाताओं का आभार जताया. इसके अलावा नथवानी ने समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को विशेष बधाई दी.

यूपी MLC चुनाव में कहां से किसकी हुई जीत?

वाराणसी खंड स्नातक सीट पर सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा को जीत मिली है. मेरठ खंड स्नातक सीट से बीजेपी के दिनेश कुमार गोयल, लखनऊ खंड शिक्षक सीट से बीजेपी के उमेश द्विवेदी और वाराणसी खंड शिक्षक सीट से सपा के लाल बिहारी यादव विजयी रहे. आगरा खंड शिक्षक सीट से सपा के डॉ. आकाश अग्रवाल, आगरा खंड स्नातक सीट से बीजेपी के डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह को जीत मिली है.

इसके साथ ही इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक सीट से सपा के डॉ. मानसिंह यादव ने जीत दर्ज की. मेरठ खंड शिक्षक सीट से बीजेपी के श्रीचंदर शर्मा, बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक सीट से बीजेपी के डॉ. हरि सिंह ढिल्लो और गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक सीट से बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठी विजयी घोषित किए गए. वहीं, लखनऊ खंड स्नातक सीट पर समाजवादी की कांति सिंह ने जीत हासिल की.

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