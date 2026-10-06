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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने पर धनराज नथवानी बोले, 'जल्द से जल्द...'

अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने पर धनराज नथवानी बोले, 'जल्द से जल्द...'

सपा के राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार धनराज नथवानी ने अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने पर कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से बात रखना लोकतंत्र का हिस्सा है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 03:59 PM (IST)
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सपा चीफ अखिलेश यादव को मंगलवार (6 अक्टूबर) को तब हिरासत में ले लिया गया जब वो चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च कर रहे थे. इंडिया गठबंधन ने आज चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च का ऐलान किया था. अखिलेश यादव और अन्य नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर यूपी से सपा के राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार धनराज नथवानी ने कहा कि इसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए.

धनराज नथवानी ने एक्स पोस्ट में कहा, "मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और अन्य नेताओं की हिरासत में लिए जाने से जुड़ी चिंताओं का जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा. शांतिपूर्वक अपनी बात रखना और लोकतांत्रिक बातचीत हमारे लोकतंत्र का अहम हिस्सा हैं."

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बीजेपी के लोग खबराए हुए हैं- अखिलेश यादव

हिरासत में लिए जाने से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष और पसीना बहाने से कभी घबराते नहीं हैं. बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं इसलिए बैरिकेडिंग की हुई है. चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लूट लिया. चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या ऐसे चुनाव होता है? ये तस्वीरें कौन भूल सकता है? सपा चीफ ने कहा, "मैं पिछले लोकसभा चुनाव से तैयारी कर रहा हूं. पीडीए बीजेपी को हराएगा. मैं किसान भी हूं और समाजवादी भी हूं."

हिरासत में लिए गए कई विपक्षी नेता

बता दें कि अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया. विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेकर बसों से वहां से ले जाया गया. अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद यूपी के कई जिलों में सपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन किया. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 06 Oct 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Dhanraj Nathwani
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