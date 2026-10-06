अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने पर धनराज नथवानी बोले, 'जल्द से जल्द...'

सपा चीफ अखिलेश यादव को मंगलवार (6 अक्टूबर) को तब हिरासत में ले लिया गया जब वो चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च कर रहे थे. इंडिया गठबंधन ने आज चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च का ऐलान किया था. अखिलेश यादव और अन्य नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर यूपी से सपा के राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार धनराज नथवानी ने कहा कि इसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए.

धनराज नथवानी ने एक्स पोस्ट में कहा, "मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और अन्य नेताओं की हिरासत में लिए जाने से जुड़ी चिंताओं का जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा. शांतिपूर्वक अपनी बात रखना और लोकतांत्रिक बातचीत हमारे लोकतंत्र का अहम हिस्सा हैं."

बीजेपी के लोग खबराए हुए हैं- अखिलेश यादव

हिरासत में लिए जाने से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष और पसीना बहाने से कभी घबराते नहीं हैं. बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं इसलिए बैरिकेडिंग की हुई है. चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लूट लिया. चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या ऐसे चुनाव होता है? ये तस्वीरें कौन भूल सकता है? सपा चीफ ने कहा, "मैं पिछले लोकसभा चुनाव से तैयारी कर रहा हूं. पीडीए बीजेपी को हराएगा. मैं किसान भी हूं और समाजवादी भी हूं."

I hope the concerns surrounding the detention of SP National President Shri Akhilesh Yadav ji and other leaders are resolved at the earliest. Peaceful expression and democratic dialogue are an important part of our democracy. @yadavakhilesh @samajwadiparty — Dhanraj Nathwani (@DhanrajNathwani) October 6, 2026

हिरासत में लिए गए कई विपक्षी नेता

बता दें कि अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया. विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेकर बसों से वहां से ले जाया गया. अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद यूपी के कई जिलों में सपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन किया.

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