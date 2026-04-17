उत्तराखंड मदरसों में बाहरी बच्चों के एडमिशन मामले की होगी जांच, धामी सरकार ने दिए जांच के आदेश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड समाप्त, नए नियमों से पारदर्शिता.

उत्तराखंड शासन ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो पर संज्ञान लिया है. इस वीडियो में बताया गया है कि बाहरी राज्यों के बच्चों को राज्य के मदरसों में लाया जा रहा है. इस संवेदनशील विषय को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने तत्काल जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा, पारदर्शिता और नियमों का पालन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव ने देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है. निर्देश में कहा गया है कि सभी जनपदों में एक व्यापक वेरिफिकेशन ड्राइव संचालित की जाए और वास्तविक स्थिति से शासन को अवगत कराया जाए. सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान बच्चों के आगमन के स्रोत, उनके अभिभावकों की सहमति, तथा उन्हें राज्य में लाने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी.

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त, यूसेम के तहत आएंगे सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान

राज्य के सभी मदरसों की होगी जांच

मामले से जुड़ी जानकारी के लिए प्रदेश के सभी मदरसों में सघन निरीक्षण और सत्यापन अभियान चलाया जाएगा. अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो हर पहलू की गहनता से जांच करें और अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को जल्द से जल्द प्रेषित करें. प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 452 पंजीकृत मदरसे संचालित हैं, जहां बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. ऐसे में शासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी संस्थान नियमों के अनुरूप संचालित हो रहे हों और किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध गतिविधि को रोका जा सके.

जल्द ही खत्म होगा मदरसा बोर्ड का अस्तित्व

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2025 में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था. इस अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2026 से प्रदेश में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा. इसके बाद राज्य के सभी मदरसों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेना अनिवार्य होगा. साथ ही नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी.

सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी. साथ ही बच्चों के हितों की बेहतर सुरक्षा भी संभव हो सकेगी. फिलहाल, इस पूरे मामले में प्रशासनिक स्तर पर तेजी से कार्रवाई जारी है और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, जिससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाया जा सके.

उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 जुलाई से बोर्ड होगा समाप्त