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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडधामी कैबिनेट में 17 प्रस्ताव मंजूर, अडानी ग्रुप को मिला ये टेंडर

धामी कैबिनेट में 17 प्रस्ताव मंजूर, अडानी ग्रुप को मिला ये टेंडर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 17 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने 1320 मेगावाट के कोयला पावर प्लांट प्रोजेक्ट को अडानी पावर को सौंप दी है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 25 Aug 2026 04:07 PM (IST)
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार (25 अगस्त) को कुल 17 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी भी साझा की है.

उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मिली हरी झंडी 

कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को हरी झंडी दे दी है. इस नई नीति के तहत सात मिशन तय किए गए हैं, जिनके जरिए सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग के कर्मचारियों के वेतन नियमावली में आंशिक बदलाव करते हुए लेवल 15 और 16 में संशोधन को भी मंजूरी भी दी गई.

परिवहन क्षेत्र में सरकार ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम पर मुहर लगाई है. इसके तहत CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी. हालांकि हाइब्रिड वाहनों खरीदने वालों को अब छूट की राहत नहीं मिल सकेगी, साथ ही सरकार ने अन्य राज्यों में लागू नई EV नीतियों का अध्ययन कर उत्तराखंड में भी उसी अनुरूप बदलाव किए जाने को लेकर भी फैसला किया है.

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उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी 

स्वास्थ्य विभाग के लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए अब राज्य सरकार खुद दवाइयां, सर्जिकल सामान, रसायन और चिकित्सा उपकरण खरीद सकेगी. इससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की हरिद्वार शाखा के लिए एक एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय भी इस दौरान लिया गया. शहरी क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी मिली है.

वित्त विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कमेटी 2026 के गठन को स्वीकृति दे दी है. वहीं राजस्व विभाग की उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी मंजूरी मिली है, जिसका दायरा अब सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि शहरी क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं.

कृषि और मलिन बस्ती वासियों के लिए राहत

बैठक में कृषि विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय हुआ है. इन कर्मचारियों को ऊधम सिंह नगर या इसके निकटतम जिलों में भेजा जाएगा , एक अन्य फैसले में रिस्पना नदी किनारे स्थित काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती वासियों को राहत दी गई है. पहले इन परिवारों को कुल राशि का 10% हिस्सा स्वयं वहन करना था लेकिन अब यह भार भी सरकार खुद उठाएगी.

कैबिनेट ने अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा ऋषिकेश में प्रस्तावित कैंसर इंस्टिट्यूट को भी मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में कैंसर के इलाज की सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद जतायी जा रही है. बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की गई इस दौरान संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि बरसात का मौसम खत्म होते ही सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जाए. उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है.

उपनल कर्मियों को मिलेगा समान वेतन, समान कार्य का लाभ

सैनिक कल्याण विभाग से जुड़ा एक बड़ा फैसला भी उपनल कर्मचारियों के हक में आया है. अब इन्हें समान कार्य, समान वेतन का लाभ तीन चरणों में दिया जाएगा. इसका दूसरा चरण 9 नवंबर से लागू होगा, जिसमें 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा इसके साथ ही 1 जनवरी 2016 से जिन कर्मचारियों की सेवाएं किसी वजह से प्रभावित रही उन्हें भी महंगाई भत्ता दिया जाएगा. वहीं जिन विभागों में स्वीकृत पदों के मुकाबले उपनल कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं, वहां नए पद सृजित किए जाएंगे इसके लिए शासन स्तर पर एक समिति का गठन भी किया जाएगा.

कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा और यदि किसी विभाग में नए पद सृजित नहीं हो पाते हैं तो कर्मचारियों का समायोजन अन्य विभागों में किया जाएगा, इसके अतिरिक्त सेवा से मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाने का भी निर्णय भी  लिया गया है.

अडानी ग्रुप को मिला 1320 मेगावाट पावर प्लांट का जिम्मा

बैठक का सबसे बड़ा फैसला ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा रहा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) के 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए सबसे कम बोली अडानी ग्रुप की रही और कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को अडानी पावर को सौंपने पर मुहर लगा दी है. इस प्लांट के लिए छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन पहले ही हो चुका है प्लांट की स्थापना और संचालन का जिम्मा अडानी पावर के पास 25 साल के लिए रहेगा. 

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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