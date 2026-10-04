Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकेलीकुंज आश्रम विवाद में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री, देवी इंदुलेखा का गंभीर आरोप

केलीकुंज आश्रम विवाद में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री, देवी इंदुलेखा का गंभीर आरोप

केलीकुंज आश्रम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब कथावाचक देवी इंदुलेखा ने अपने साथ मारपीट और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने का आरोप लगाया है.

Written By : अनिल सारस्वत |  Updated at : 04 Oct 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में केलीकुंज आश्रम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब कथावाचक देवी इंदुलेखा ने अपने साथ मारपीट और लॉरेंस बिश्नोई  के नाम पर धमकी देने का आरोप लगाया है. उन्होंने आश्रम के सेवादारों और कुछ अज्ञात लोगों से अपनी जान का खतरा बताया है. इस पूरी घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

विगत दिनों हाथरस निवासी अनुज चौधरी के परिजनों ने केली कुंज आश्रम के बाहर धरना दिया था. इसके बाद कल रात अनुज चौधरी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर कर हाथरस पुलिस के हवाले किया. उधर इस मामले में केली कुंज आश्रम की ओर से कोई बयान नहीं आया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कासगंज की अमांपुर सीट पर BJP का किला भेद पाएंगी सपा, जानें- समीकरण
कासगंज की अमांपुर सीट पर BJP का किला भेद पाएंगी सपा, जानें- समीकरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के गढ़ कासगंज में सपा का PDA करेगा खेला! सेंध लगा पाएंगे अखिलेश?
BJP के गढ़ कासगंज में सपा का PDA करेगा खेला! सेंध लगा पाएंगे अखिलेश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी मेंढकों का टाइम है', प्रेमानंद महाराज के समर्थन में बोले अनिरुद्धाचार्य
'अभी मेंढकों का टाइम है', प्रेमानंद महाराज के समर्थन में बोले अनिरुद्धाचार्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भदोही के कालीन ने बढ़ाया यूपी का निर्यात, देश में 5वें नंबर पर यूपी
भदोही के कालीन ने बढ़ाया यूपी का निर्यात, देश में 5वें नंबर पर यूपी

यह भी पढ़ें: यूपी में गठबंधन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- 'बात सीट की नहीं जीत की है'

क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि बीते दिनों प्रेमानंद महाराज के एक शिष्य की मौत की घटना के बाद अब कई परिवार अपने बच्चों को तलाशते हुए  केली कुंज आश्रम पहुंच रहे हैं. कल इन्हीं पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए देवी इंदुलेखा पहुंची थी. जहां देवी इंदुलेखा के साथ कथित तौर पर खींचातानी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

देवी इंदुलेखा को भगाने का आरोप 

देवी इंदुलेखा के अनुसार, वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचा और मौके से भगाने का प्रयास किया. यही नहीं मौके पर कवरेज कर रहे कुछ पत्रकारों के साथ भी आश्रम के सेवादारों द्वारा अभद्रता किए जाने की बात सामने आई है. इससे आश्रम परिसर में चल रही गतिविधियों और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. 

बृजवासियों में इस तरह की चर्चा है कि आखिर केली कुंज आश्रम में चल क्या रहा है ? जिसको छुपाने के लिए आश्रम के सेवादार वहां अपने बच्चों को तलाशते हुए पहुंच रहे पीड़ित परिवारों के साथ और मीडिया कर्मियों के साथ इस तरह की धक्का मुखी और बदतमीजी करने पर  उतारूहो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'अभी मेंढकों का टाइम है', प्रेमानंद महाराज के समर्थन में बोले अनिरुद्धाचार्य

Published at : 04 Oct 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Mathura News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कासगंज की अमांपुर सीट पर BJP का किला भेद पाएंगी सपा, जानें- समीकरण
कासगंज की अमांपुर सीट पर BJP का किला भेद पाएंगी सपा, जानें- समीकरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के गढ़ कासगंज में सपा का PDA करेगा खेला! सेंध लगा पाएंगे अखिलेश?
BJP के गढ़ कासगंज में सपा का PDA करेगा खेला! सेंध लगा पाएंगे अखिलेश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी मेंढकों का टाइम है', प्रेमानंद महाराज के समर्थन में बोले अनिरुद्धाचार्य
'अभी मेंढकों का टाइम है', प्रेमानंद महाराज के समर्थन में बोले अनिरुद्धाचार्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भदोही के कालीन ने बढ़ाया यूपी का निर्यात, देश में 5वें नंबर पर यूपी
भदोही के कालीन ने बढ़ाया यूपी का निर्यात, देश में 5वें नंबर पर यूपी
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
महाराष्ट्र
चुनाव आयोग के खिलाफ उद्धव-राज ठाकरे की मुंबई में बड़ी रैली, लोगों से की ये अपील
चुनाव आयोग के खिलाफ उद्धव-राज ठाकरे की मुंबई में बड़ी रैली, लोगों से की ये अपील
क्रिकेट
भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शाई होप ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, खेली 162 की ऐतिहासिक पारी
भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शाई होप ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, खेली 162 की ऐतिहासिक पारी
बॉलीवुड
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
विश्व
'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO
'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO
इंडिया
'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?
'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?
शिक्षा
ECIL में अप्रेंटिस पद के लिए आई वैकेंसी, 310 सीटों पर भर्ती
ECIL में अप्रेंटिस पद के लिए आई वैकेंसी, 310 सीटों पर भर्ती
एग्रीकल्चर
पशुपालकों को बिना जमानत 2 लाख रुपये तक लोन, ऐसे बनवाएं KCC
पशुपालकों को बिना जमानत 2 लाख रुपये तक लोन, ऐसे बनवाएं KCC
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget