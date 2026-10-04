केलीकुंज आश्रम विवाद में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री, देवी इंदुलेखा का गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में केलीकुंज आश्रम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब कथावाचक देवी इंदुलेखा ने अपने साथ मारपीट और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने का आरोप लगाया है. उन्होंने आश्रम के सेवादारों और कुछ अज्ञात लोगों से अपनी जान का खतरा बताया है. इस पूरी घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

विगत दिनों हाथरस निवासी अनुज चौधरी के परिजनों ने केली कुंज आश्रम के बाहर धरना दिया था. इसके बाद कल रात अनुज चौधरी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर कर हाथरस पुलिस के हवाले किया. उधर इस मामले में केली कुंज आश्रम की ओर से कोई बयान नहीं आया है.

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क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि बीते दिनों प्रेमानंद महाराज के एक शिष्य की मौत की घटना के बाद अब कई परिवार अपने बच्चों को तलाशते हुए केली कुंज आश्रम पहुंच रहे हैं. कल इन्हीं पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए देवी इंदुलेखा पहुंची थी. जहां देवी इंदुलेखा के साथ कथित तौर पर खींचातानी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

देवी इंदुलेखा को भगाने का आरोप

देवी इंदुलेखा के अनुसार, वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचा और मौके से भगाने का प्रयास किया. यही नहीं मौके पर कवरेज कर रहे कुछ पत्रकारों के साथ भी आश्रम के सेवादारों द्वारा अभद्रता किए जाने की बात सामने आई है. इससे आश्रम परिसर में चल रही गतिविधियों और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

बृजवासियों में इस तरह की चर्चा है कि आखिर केली कुंज आश्रम में चल क्या रहा है ? जिसको छुपाने के लिए आश्रम के सेवादार वहां अपने बच्चों को तलाशते हुए पहुंच रहे पीड़ित परिवारों के साथ और मीडिया कर्मियों के साथ इस तरह की धक्का मुखी और बदतमीजी करने पर उतारूहो रहे हैं.

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