हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपा बहादुर अगर वाकई पिछड़ा वर्ग के हितैषी...', डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज

'सपा बहादुर अगर वाकई पिछड़ा वर्ग के हितैषी...', डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज

UP News In Hindi: यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महिला आरक्षण पर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला. उन्होंने विपक्ष पर वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महिला आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जो पार्टियां महिला आरक्षण का विरोध कर रही हैं, उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"यह सोलह आने सच है कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले दलों का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की बागडोर संभालने के बाद न केवल नारी का सम्मान बढ़ा है, बल्कि वह अपने अधिकारों के साथ निरंतर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है."

बीजेपी नेता ने आगे लिखा-"महिला आरक्षण का विरोध और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों की सच्चाई अब जनता समझ चुकी है. इसमें अव्वल सपा बहादुर अखिलेश यादव हैं. लोकसभा में महिला आरक्षण में पिछड़ी वर्ग की महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने की मांग करना उनकी 'वोट बैंक' की घटिया राजनीति है."

ये भी पढ़िए- UP में 140 लोकसभा सीटें होने की संभावना, इतनी सीटों पर हो सकता है महिलाओं का कब्जा

सपा-कांग्रेस-राजद-टीएमसी-वामपंथ सब धोखा

डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा बहादुर अगर वाकई पिछड़ा वर्ग के हितैषी होते, तो वे संसद में OBC/EBC के लिए 27 फीसदी आरक्षण की मांग करते. तब इसका सीधा मतलब सैफई खानदान की राजनीति का अंत होना होता. अखिलेश यादव बेहतर तरीके से जानते हैं कि लोकसभा में 27 फीसदी पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू होने से केवल उत्तर प्रदेश में ही उनकी टक्कर के सैकड़ों नए नेताओं की नर्सरी तैयार हो जाएगी. इससे उनकी अपनी 'परिवारवादी' राजनीति पर ग्रहण लग जाएगा. सपा-कांग्रेस-राजद-टीएमसी-वामपंथ सब धोखा हैं. बीजेपी है, तो भरोसा है, मोदी हैं, तो सब चोखा है.

ये भी पढ़िए- महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में गरजे अखिलेश और धर्मेंद्र, पीएम का नाम लेकर सपा चीफ ने किया बड़ा दावा

Published at : 17 Apr 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
OBC Uttar Pradesh ​​​​ Keshav Prasad Maurya BJP Akhilesh Yadav SP UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा बहादुर अगर वाकई पिछड़ा वर्ग के हितैषी...', डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज
'सपा बहादुर अगर वाकई पिछड़ा वर्ग के हितैषी...', डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा में डिंपल यादव ने UP के BJP सांसदों को फंसा दिया! कहा- अल्पसंख्यकों से चिढ़ है लेकिन...
लोकसभा में डिंपल यादव ने UP के BJP सांसदों को फंसा दिया! कहा- अल्पसंख्यकों से चिढ़ है लेकिन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून से दिल्ली जाना हुआ सस्ता, एक्सप्रेसवे पर चलने वाली बसों का 25% तक घटा किराया
देहरादून से दिल्ली जाना हुआ सस्ता, एक्सप्रेसवे पर चलने वाली बसों का 25% तक घटा किराया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुस्लिम महिलाओं को कोटा देने की मांग पर इकरा हसन ने खेला स्मार्ट मूव! अखिलेश यादव से एक कदम बढ़ीं आगे
मुस्लिम महिलाओं को कोटा देने की मांग पर इकरा हसन ने खेला स्मार्ट मूव! अखिलेश से एक कदम बढ़ीं आगे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिमों को डर है हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा', ये दलील सुनते ही बोले चीफ जस्टिस- UCC का धर्म से...
'मुस्लिमों को डर है हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा', ये दलील सुनते ही बोले चीफ जस्टिस- UCC का धर्म से...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा में डिंपल यादव ने UP के BJP सांसदों को फंसा दिया! कहा- अल्पसंख्यकों से चिढ़ है लेकिन...
लोकसभा में डिंपल यादव ने UP के BJP सांसदों को फंसा दिया! कहा- अल्पसंख्यकों से चिढ़ है लेकिन...
इंडिया
Delimitation Bill 2026: 'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, चार महीने से फरार एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार
रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार
इंडिया
Telangana Caste: खेती-शादी के लिए सबसे ज्यादा कर्ज! 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, अगड़ी जाति सिर्फ 13%, सर्वे ने दिखाया आइना?
खेती-शादी का सबसे ज्यादा कर्ज! 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, तेलंगाना सर्वे ने दिखाया आइना?
हेल्थ
Therapy For Hearing Loss: जन्म से बहरेपन का इलाज अब मुमकिन! इस इंजेक्शन से लौटेगी बच्चों की सुनने की शक्ति
जन्म से बहरेपन का इलाज अब मुमकिन! इस इंजेक्शन से लौटेगी बच्चों की सुनने की शक्ति
ट्रेंडिंग
Viral Video: गेट क्यों नहीं हटवा देता रेलवे? स्लीपर कोच में इमरजेंसी विंडो से घुसी भीड़ तो भड़के यूजर्स
गेट क्यों नहीं हटवा देता रेलवे? स्लीपर कोच में इमरजेंसी विंडो से घुसी भीड़ तो भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget