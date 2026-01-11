देवरिया में सरकारी जमीन पर बने मजार पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

यूपी के देवरिया के ओवरब्रिज के पास स्थित हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा मजार को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है. ASDM कोर्ट के आदेश के बाद मजार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. ASDM कोर्ट ने भूमि को सरकारी व बंजर बताते हुए मजार को मान्यता योग्य नहीं माना था. बता दें कि कुछ माह पहले सदर भाजपा विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी की शिकायत पर मामले की सुनवाई हुई थी.



इस संबंध में सदर अध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस मजार को बंजर भूमि बताया गया है, कोर्ट ने इसको गिरवाने और खाली करने का आदेश दिया है. हम लोग पास कोई बुलडोजर नहीं है, जिससे हम गिरा सके. प्रशासन इससे कोई कार्रवाई करें, हम उसे स्वीकार करेंगे.

पुलिस बल की मौजूदगी में चला तोड़फोड़ अभियान

दरअसल, हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा श्राइन के नाम से जानी जाने वाली यह इमारत देवरिया-गोरखपुर रोड पर एक ओवरब्रिज के पास सरकारी बंजर जमीन पर बनी थी. अधिकारियों ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच यह तोड़फोड़ अभियान चलाया गया.

यह कार्रवाई सदर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) कोर्ट के आदेश के बाद की गई, जिसने जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित किया और फैसला सुनाया कि यह श्राइन कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है.

कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के दिए थे निर्देश

उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार और शांतिपूर्ण तरीके से की गई. उन्होंने कहा कि इलाके में स्थिति पूरी तरह सामान्य है.

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर श्राइन प्रबंधन समिति ने क्या कहा?

श्राइन प्रबंधन समिति ने पहले ही परिसर से सामान हटाना शुरू कर दिया था. समिति के अध्यक्ष राशिद खान ने कहा कि वे अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं और प्रशासन को पूरा सहयोग दे रहे हैं. यह मामला 2019 का है, जब स्थानीय बीजेपी नेताओं ने सरकारी जमीन पर कथित अवैध निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी.