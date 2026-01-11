हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेवरिया में सरकारी जमीन पर बने मजार पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

देवरिया में सरकारी जमीन पर बने मजार पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

UP News: देवरिया के ओवर ब्रिज के पास स्थित हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा मजार को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है. कोर्ट के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई.

By : संजीत शाही | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 11 Jan 2026 11:40 PM (IST)
Published at : 11 Jan 2026 11:40 PM (IST)
UP NEWS Deoria News
